Medios Aktie

Medios

WKN DE: A1MMCC / ISIN: DE000A1MMCC8

22.01.2026 14:01:05

EQS-DD: Medios AG: Christoph Prusseit, buy




Notification and public disclosure of transactions by persons discharging managerial responsibilities and persons closely associated with them

22.01.2026 / 14:00 CET/CEST
The issuer is solely responsible for the content of this announcement.





1. Details of the person discharging managerial responsibilities / person closely associated

a) Name
Title:
First name: Christoph
Last name(s): Prusseit

2. Reason for the notification

a) Position / status
Position: Member of the managing body

b) Initial notification

3. Details of the issuer, emission allowance market participant, auction platform, auctioneer or auction monitor

a) Name
Medios AG

b) LEI
391200Z7Z09IHDBT2L23 

4. Details of the transaction(s)

a) Description of the financial instrument, type of instrument, identification code
Type: Share
ISIN: DE000A1MMCC8

b) Nature of the transaction
Acquisition

c) Price(s) and volume(s)
Price(s) Volume(s)
14.96 EUR 59,840.00 EUR

d) Aggregated information
Price Aggregated volume
14.9600 EUR 59,840.0000 EUR

e) Date of the transaction
21/01/2026; UTC+1

f) Place of the transaction
Name: XETRA
MIC: XETR


22.01.2026 CET/CEST
EQS News















Language: English
Company: Medios AG
Heidestraße 9
10557 Berlin
Germany
Internet: www.medios.group



 
End of News EQS News Service




102938  22.01.2026 CET/CEST





