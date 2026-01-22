Medios Aktie

22.01.2026 14:01:04

EQS-DD: Medios AG: Christoph Prusseit, Kauf




Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

22.01.2026 / 14:00 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a) Name
Titel:
Vorname: Christoph
Nachname(n): Prusseit

2. Grund der Meldung

a) Position / Status
Position: Vorstand

b) Erstmeldung

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a) Name
Medios AG

b) LEI
391200Z7Z09IHDBT2L23 

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften

a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
Art: Aktie
ISIN: DE000A1MMCC8

b) Art des Geschäfts
Kauf

c) Preis(e) und Volumen
Preis(e) Volumen
14,96 EUR 59.840,00 EUR

d) Aggregierte Informationen
Preis Aggregiertes Volumen
14,9600 EUR 59.840,0000 EUR

e) Datum des Geschäfts
21.01.2026; UTC+1

f) Ort des Geschäfts
Name: XETRA
MIC: XETR


22.01.2026 CET/CEST
Originalinhalt anzeigen: EQS News















Sprache: Deutsch
Unternehmen: Medios AG
Heidestraße 9
10557 Berlin
Deutschland
Internet: www.medios.group



 
Ende der Mitteilung EQS News-Service




102938  22.01.2026 CET/CEST





