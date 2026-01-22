Medios Aktie
1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
a) Name
2. Grund der Meldung
a) Position / Status
b) Erstmeldung
3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht
a) Name
b) LEI
4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften
a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
b) Art des Geschäfts
c) Preis(e) und Volumen
d) Aggregierte Informationen
e) Datum des Geschäfts
f) Ort des Geschäfts
Nachrichten zu Medios AG
|
22.01.26
|EQS-DD: Medios AG: Christoph Prusseit, buy (EQS Group)
|
22.01.26
|EQS-DD: Medios AG: Christoph Prusseit, Kauf (EQS Group)
|
22.01.26
|Freundlicher Handel: SDAX klettert zum Start (finanzen.at)
|
21.01.26
|Starker Wochentag in Frankfurt: SDAX liegt zum Handelsstart im Plus (finanzen.at)
|
19.01.26
|EQS-News: Medios AG steigt in den Markt für Medizinalcannabis ein (EQS Group)
|
19.01.26
|EQS-News: Medios AG enters market for medicinal cannabis (EQS Group)
|
19.01.26
|Anleger in Frankfurt halten sich zurück: SDAX zeigt sich zum Start leichter (finanzen.at)
|
13.01.26
|Börse Frankfurt: SDAX am Dienstagmittag in Rot (finanzen.at)
Analysen zu Medios AG
|12.11.25
|Medios Buy
|Deutsche Bank AG
|12.11.25
|Medios Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|11.11.25
|Medios Buy
|Warburg Research
|03.11.25
|Medios Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|19.09.25
|Medios Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
Aktien in diesem Artikel
|Medios AG
|15,22
|3,96%
