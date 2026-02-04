Medios Aktie
WKN DE: A1MMCC / ISIN: DE000A1MMCC8
04.02.2026 10:31:04
EQS-DD: Medios AG: Thomas Meier, Erwerb von 13.638 Aktien durch Übertragung eigener Aktien der Gesellschaft als Bestandteil der Vorstandsvergütung.
1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
a) Name
2. Grund der Meldung
a) Position / Status
b) Erstmeldung
3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht
a) Name
b) LEI
4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften
a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
b) Art des Geschäfts
c) Preis(e) und Volumen
d) Aggregierte Informationen
e) Datum des Geschäfts
f) Ort des Geschäfts
04.02.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Medios AG
|Heidestraße 9
|10557 Berlin
|Deutschland
|Internet:
|www.medios.group
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
103082 04.02.2026 CET/CEST
