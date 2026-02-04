EQS-DD: Medios AG: Thomas Meier, Erwerb von 13.638 Aktien durch Übertragung eigener Aktien der Gesellschaft als Bestandteil der Vorstandsvergütung.



Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen



04.02.2026 / 10:30 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.











1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen



a) Name

Titel: Vorname: Thomas Nachname(n): Meier

2. Grund der Meldung



a) Position / Status

Position: Vorstand

b) Erstmeldung



3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht



a) Name

Medios AG

b) LEI

391200Z7Z09IHDBT2L23

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften



a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung

Art: Aktie ISIN: DE000A1MMCC8

b) Art des Geschäfts

Erwerb von 13.638 Aktien durch Übertragung eigener Aktien der Gesellschaft als Bestandteil der Vorstandsvergütung.

c) Preis(e) und Volumen

Preis(e) Volumen 16,00 EUR 218.208,00 EUR

d) Aggregierte Informationen

Preis Aggregiertes Volumen 16,0000 EUR 218.208,0000 EUR

e) Datum des Geschäfts

01.02.2026; UTC+1

f) Ort des Geschäfts

Außerhalb eines Handelsplatzes

