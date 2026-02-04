Medios Aktie

04.02.2026 10:31:04

EQS-DD: Medios AG: Thomas Meier, Erwerb von 13.638 Aktien durch Übertragung eigener Aktien der Gesellschaft als Bestandteil der Vorstandsvergütung.




Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

04.02.2026 / 10:30 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a) Name
Titel:
Vorname: Thomas
Nachname(n): Meier

2. Grund der Meldung

a) Position / Status
Position: Vorstand

b) Erstmeldung

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a) Name
Medios AG

b) LEI
391200Z7Z09IHDBT2L23 

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften

a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
Art: Aktie
ISIN: DE000A1MMCC8

b) Art des Geschäfts
Erwerb von 13.638 Aktien durch Übertragung eigener Aktien der Gesellschaft als Bestandteil der Vorstandsvergütung.

c) Preis(e) und Volumen
Preis(e) Volumen
16,00 EUR 218.208,00 EUR

d) Aggregierte Informationen
Preis Aggregiertes Volumen
16,0000 EUR 218.208,0000 EUR

e) Datum des Geschäfts
01.02.2026; UTC+1

f) Ort des Geschäfts
Außerhalb eines Handelsplatzes


04.02.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News















Sprache: Deutsch
Unternehmen: Medios AG
Heidestraße 9
10557 Berlin
Deutschland
Internet: www.medios.group



 
Ende der Mitteilung EQS News-Service




103082  04.02.2026 CET/CEST





