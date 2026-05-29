Eifelhöhen-Klinik Aktie

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WKN: 565360 / ISIN: DE0005653604

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29.05.2026 12:56:39

EQS-DD: MedNation AG: Dirk Isenberg, Kauf




Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

29.05.2026 / 12:55 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a) Name
Titel:
Vorname: Dirk
Nachname(n): Isenberg

2. Grund der Meldung

a) Position / Status
Position: Vorstand

b) Erstmeldung

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a) Name
MedNation AG

b) LEI
529900MX52YY8J3URL57 

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften

a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
Art: Aktie
ISIN: DE0005653604

b) Art des Geschäfts
Kauf

c) Preis(e) und Volumen
Preis(e) Volumen
3,80 EUR 418.000,00 EUR

d) Aggregierte Informationen
Preis Aggregiertes Volumen
3,80 EUR 418.000,00 EUR

e) Datum des Geschäfts
29.05.2026; UTC+2

f) Ort des Geschäfts
Außerhalb eines Handelsplatzes


29.05.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News















Sprache: Deutsch
Unternehmen: MedNation AG
Graurheindorfer Str. 137
53117 Bonn
Deutschland
Internet: www.mednation.de



 
Ende der Mitteilung EQS News-Service




105256  29.05.2026 CET/CEST





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