Mensch und Maschine Software Aktie

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WKN: 658080 / ISIN: DE0006580806

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04.11.2026 15:38:52

EQS-DD: Mensch und Maschine Software SE: Adi Drotleff, Purchase of shares as part of the employee stock option plan of Mensch und Maschine Software SE at a discount of 20% on the share price on ...




Notification and public disclosure of transactions by persons discharging managerial responsibilities and persons closely associated with them

04.11.2026 / 15:38 CET/CEST
The issuer is solely responsible for the content of this announcement.





1. Details of the person discharging managerial responsibilities / person closely associated

a) Name
Title:
First name: Adi
Last name(s): Drotleff

2. Reason for the notification

a) Position / status
Position: Member of the managing body

b) Initial notification

3. Details of the issuer, emission allowance market participant, auction platform, auctioneer or auction monitor

a) Name
Mensch und Maschine Software SE

b) LEI
391200KPS0L1YQ88JY41 

4. Details of the transaction(s)

a) Description of the financial instrument, type of instrument, identification code
Type: Share
ISIN: DE0006580806

b) Nature of the transaction
Purchase of shares as part of the employee stock option plan of Mensch und Maschine Software SE at a discount of 20% on the share price on the issue date
Transaction linked to the exercise of share option programmes

c) Price(s) and volume(s)
Price(s) Volume(s)
24.48 EUR 7,975.60 EUR

d) Aggregated information
Price Aggregated volume
24.4800 EUR 7,975.6000 EUR

e) Date of the transaction
02/11/2026; UTC+1

f) Place of the transaction
Outside a trading venue


04.11.2026 CET/CEST The EQS Distribution Services include Regulatory Announcements, Financial/Corporate News and Press Releases.
View original content: EQS News

















Language: English
Company: Mensch und Maschine Software SE
Argelsrieder Feld 5
82234 Wessling
Germany
Internet: www.mum.de
LEI Code: 391200KPS0L1YQ88JY41



 
End of News EQS News Service




107798  04.11.2026 CET/CEST





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