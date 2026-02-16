Mercedes-Benz Group Aktie
WKN: 710000 / ISIN: DE0007100000
|
16.02.2026 12:28:10
EQS-DD: Mercedes-Benz Group AG: Dr. Jörg Burzer, Purchase of shares due to a Phantom Share Programme of Mercedes Benz Group AG amounting to EUR 280.664.10
|
16.02.2026 CET/CEST The EQS Distribution Services include Regulatory Announcements, Financial/Corporate News and Press Releases.
|Language:
|English
|Company:
|Mercedes-Benz Group AG
|Mercedesstrasse 120
|70372 Stuttgart
|Germany
|Internet:
|https://group.mercedes-benz.com
Analysen zu Mercedes-Benz Group (ex Daimler)
