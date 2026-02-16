Mercedes-Benz Group Aktie

Mercedes-Benz Group für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 710000 / ISIN: DE0007100000

16.02.2026 12:29:23

EQS-DD: Mercedes-Benz Group AG: Ola Källenius, Erwerb von Aktien im Rahmen eines Phantom Share Programms der Mercedes Benz Group AG zu einem Maximalbetrag von EUR 561.385,42




Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

16.02.2026 / 12:28 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a) Name
Titel:
Vorname: Ola
Nachname(n): Källenius

2. Grund der Meldung

a) Position / Status
Position: Vorstand

b) Erstmeldung

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a) Name
Mercedes-Benz Group AG

b) LEI
529900R27DL06UVNT076 

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften

a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
Art: Aktie
ISIN: DE0007100000

b) Art des Geschäfts
Erwerb von Aktien im Rahmen eines Phantom Share Programms der Mercedes Benz Group AG zu einem Maximalbetrag von EUR 561.385,42

c) Preis(e) und Volumen
Preis(e) Volumen
nicht bezifferbar nicht bezifferbar

d) Aggregierte Informationen
Preis Aggregiertes Volumen
nicht bezifferbar nicht bezifferbar

e) Datum des Geschäfts
13.02.2026; UTC+1

f) Ort des Geschäfts
Außerhalb eines Handelsplatzes


16.02.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News















Sprache: Deutsch
Unternehmen: Mercedes-Benz Group AG
Mercedesstrasse 120
70372 Stuttgart
Deutschland
Internet: https://group.mercedes-benz.com



 
Ende der Mitteilung EQS News-Service




103280  16.02.2026 CET/CEST





12:29
