EQS-DD: Merck KGaA: Freifrau Helene Röder von Diersburg, Kauf



Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen



25.03.2026 / 11:24 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.











1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen



a) Name

Titel: Freifrau Vorname: Helene Nachname(n): Röder von Diersburg

2. Grund der Meldung



a) Position / Status

Position: Mitglied der Geschäftsleitung

b) Erstmeldung



3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht



a) Name

Merck KGaA

b) LEI

529900OAREIS0MOPTW25

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften



a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung

Art: Aktie ISIN: DE0006599905

b) Art des Geschäfts

Kauf

c) Preis(e) und Volumen

Preis(e) Volumen 103,530952 EUR 472.411,73 EUR

d) Aggregierte Informationen

Preis Aggregiertes Volumen 103,53095 EUR 472.411,73 EUR

e) Datum des Geschäfts

24.03.2026; UTC+1

f) Ort des Geschäfts

Außerhalb eines Handelsplatzes

a) Namea) Position / Statusb) Erstmeldunga) Nameb) LEIa) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennungb) Art des Geschäftsc) Preis(e) und Volumend) Aggregierte Informationene) Datum des Geschäftsf) Ort des Geschäfts

25.03.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

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