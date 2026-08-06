MERKUR PRIVATBANK Aktie

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WKN: 814820 / ISIN: DE0008148206

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06.08.2026 09:44:41

EQS-DD: MERKUR PRIVATBANK KGaA: Otto Kieninger, Kauf




Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

06.08.2026 / 09:43 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a) Name
Titel:
Vorname: Otto
Nachname(n): Kieninger

2. Grund der Meldung

a) Position / Status
Position: Aufsichtsrat

b) Erstmeldung

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a) Name
MERKUR PRIVATBANK KGaA

b) LEI
529900Y9V9S4JSXJZK89 

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften

a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
Art: Aktie
ISIN: DE0008148206

b) Art des Geschäfts
Kauf

c) Preis(e) und Volumen
Preis(e) Volumen
15,30 EUR 4.284,00 EUR
15,40 EUR 3.388,00 EUR

d) Aggregierte Informationen
Preis Aggregiertes Volumen
15,3440 EUR 7.672,0000 EUR

e) Datum des Geschäfts
11.04.2025; UTC+2

f) Ort des Geschäfts
Name: Tradegate
MIC: XGAT


06.08.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

















Sprache: Deutsch
Unternehmen: MERKUR PRIVATBANK KGaA
Bayerstraße 33
80335 München
Deutschland
Internet: www.merkur-privatbank.de
LEI Code: 529900Y9V9S4JSXJZK89



 
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106288  06.08.2026 CET/CEST





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