MERKUR PRIVATBANK Aktie
WKN: 814820 / ISIN: DE0008148206
|
06.08.2026 09:43:40
EQS-DD: MERKUR PRIVATBANK KGaA: Otto Kieninger, Kauf
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1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
a) Name
2. Grund der Meldung
a) Position / Status
b) Erstmeldung
3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht
a) Name
b) LEI
4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften
a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
b) Art des Geschäfts
c) Preis(e) und Volumen
d) Aggregierte Informationen
e) Datum des Geschäfts
f) Ort des Geschäfts
06.08.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|MERKUR PRIVATBANK KGaA
|Bayerstraße 33
|80335 München
|Deutschland
|Internet:
|www.merkur-privatbank.de
|LEI Code:
|529900Y9V9S4JSXJZK89
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
|
106286 06.08.2026 CET/CEST
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Nachrichten zu MERKUR PRIVATBANK
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06.08.26
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