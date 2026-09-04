MLP Aktie
WKN: 656990 / ISIN: DE0006569908
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04.09.2026 16:05:45
EQS-DD: MLP SE: Jan Frederik Berg, buy
|
1. Details of the person discharging managerial responsibilities / person closely associated
a) Name
2. Reason for the notification
a) Position / status
b) Initial notification
3. Details of the issuer, emission allowance market participant, auction platform, auctioneer or auction monitor
a) Name
b) LEI
4. Details of the transaction(s)
a) Description of the financial instrument, type of instrument, identification code
b) Nature of the transaction
c) Price(s) and volume(s)
d) Aggregated information
e) Date of the transaction
f) Place of the transaction
04.09.2026 CET/CEST The EQS Distribution Services include Regulatory Announcements, Financial/Corporate News and Press Releases.
|Language:
|English
|Company:
|MLP SE
|Alte Heerstraße 40
|69168 Wiesloch
|Germany
|Internet:
|www.mlp-se.de
|LEI Code:
|529900M25NF9TALIWQ20
|End of News
|EQS News Service
|
106930 04.09.2026 CET/CEST
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Nachrichten zu MLP SE
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04.09.26
|EQS-DD: MLP SE: Jan Frederik Berg, buy (EQS Group)
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04.09.26
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26.08.26
|Gute Stimmung in Frankfurt: SDAX auf grünem Terrain (finanzen.at)
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21.08.26
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Analysen zu MLP SE
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|MLP SE
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