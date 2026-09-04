MLP Aktie

MLP für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 656990 / ISIN: DE0006569908

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
04.09.2026 16:05:45

EQS-DD: MLP SE: Jan Frederik Berg, buy




Notification and public disclosure of transactions by persons discharging managerial responsibilities and persons closely associated with them

04.09.2026 / 16:04 CET/CEST
The issuer is solely responsible for the content of this announcement.





1. Details of the person discharging managerial responsibilities / person closely associated

a) Name
Title:
First name: Jan Frederik
Last name(s): Berg

2. Reason for the notification

a) Position / status
Position: Member of the managing body

b) Initial notification

3. Details of the issuer, emission allowance market participant, auction platform, auctioneer or auction monitor

a) Name
MLP SE

b) LEI
529900M25NF9TALIWQ20 

4. Details of the transaction(s)

a) Description of the financial instrument, type of instrument, identification code
Type: Share
ISIN: DE0006569908

b) Nature of the transaction
Acquisition

c) Price(s) and volume(s)
Price(s) Volume(s)
9.01 EUR 7,892.76 EUR
9.02 EUR 5,628.48 EUR

d) Aggregated information
Price Aggregated volume
9.01416 EUR 13,521.24 EUR

e) Date of the transaction
03/09/2026; UTC+2

f) Place of the transaction
Name: XETRA
MIC: XETR


04.09.2026 CET/CEST The EQS Distribution Services include Regulatory Announcements, Financial/Corporate News and Press Releases.
View original content: EQS News

















Language: English
Company: MLP SE
Alte Heerstraße 40
69168 Wiesloch
Germany
Internet: www.mlp-se.de
LEI Code: 529900M25NF9TALIWQ20



 
End of News EQS News Service




106930  04.09.2026 CET/CEST





Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu MLP SE

mehr Nachrichten

Analysen zu MLP SE

mehr Analysen
14.08.26 MLP Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
13.08.26 MLP Buy Baader Bank
29.07.26 MLP Buy Baader Bank
29.07.26 MLP Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
12.03.26 MLP Buy Baader Bank
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

MLP SE 9,12 1,22% MLP SE

Letzte Top-Ranking Nachrichten

07:27 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
05:24 KW 36: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
04.09.26 NVIDIA-Investments im Check: Diese Aktien hielt der KI-Gigant in Q2
04.09.26 KW 36: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche
03.09.26 Commerzbank setzt auf diese US-Aktien: Das waren die Investments im zweiten Quartal 2026

Börse aktuell - Live Ticker

Nach US-Arbeitsmarktdaten: ATX geht mit kräftigen Aufschlägen ins Wochenende -- DAX beendet Handel etwas fester - 26.000-Punkte-Marke hält -- Wall Street tiefer -- Asiens Börsen schließen uneins
Der heimische Markt zeigte sich vor dem Wochenende mit Gewinnen. Der deutsche Leitindex legte leicht zu. Die US-Börsen notierten mit roten Vorzeichen. Am Freitag ging es an den Börsen in Asien mehrheitlich nach oben.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen