Mountain Alliance Aktie
WKN DE: A12UK0 / ISIN: DE000A12UK08
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17.03.2026 12:03:14
EQS-DD: Mountain Alliance AG: Dr. Cornelius Boersch, Kauf
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1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
a) Name
2. Grund der Meldung
a) Position / Status
b) Erstmeldung
3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht
a) Name
b) LEI
4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften
a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
b) Art des Geschäfts
c) Preis(e) und Volumen
d) Aggregierte Informationen
e) Datum des Geschäfts
f) Ort des Geschäfts
17.03.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Mountain Alliance AG
|Theresienstraße 40
|80333 München
|Deutschland
|Internet:
|www.mountain-alliance.de
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
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103722 17.03.2026 CET/CEST
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