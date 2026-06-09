Mountain Alliance Aktie
WKN DE: A12UK0 / ISIN: DE000A12UK08
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09.06.2026 09:33:39
EQS-DD: Mountain Alliance AG: Mountain Street Capital GmbH, Erwerb durch Zeichnung im Rahmen einer Kapitalerhöhung unter Ausschluss des Bezugsrechts
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1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
a) Name
2. Grund der Meldung
a) Position / Status
b) Erstmeldung
3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht
a) Name
b) LEI
4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften
a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
b) Art des Geschäfts
c) Preis(e) und Volumen
d) Aggregierte Informationen
e) Datum des Geschäfts
f) Ort des Geschäfts
09.06.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Mountain Alliance AG
|Theresienstraße 40
|80333 München
|Deutschland
|Internet:
|www.mountain-alliance.de
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
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105400 09.06.2026 CET/CEST
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