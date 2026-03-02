EQS-DD: Mountain Alliance AG: Tiburon Unternehmensaufbau GmbH, Verkauf



Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen



02.03.2026 / 17:13 CET/CEST

1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen



a) Name

Name und Rechtsform: Tiburon Unternehmensaufbau GmbH

2. Grund der Meldung



a) Position / Status

Person steht in enger Beziehung zu: Titel: Vorname: Daniel Nachname(n): Wild Position: Aufsichtsrat

b) Erstmeldung



3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht



a) Name

Mountain Alliance AG

b) LEI

391200XWTRFJ0JRKK852

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften



a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung

Art: Aktie ISIN: DE000A12UK08

b) Art des Geschäfts

Verkauf

c) Preis(e) und Volumen

Preis(e) Volumen 2,30 EUR 138.000,00 EUR

d) Aggregierte Informationen

Preis Aggregiertes Volumen 2,3000 EUR 138.000,0000 EUR

e) Datum des Geschäfts

27.02.2026; UTC+1

f) Ort des Geschäfts

Außerhalb eines Handelsplatzes

