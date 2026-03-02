Mountain Alliance Aktie

Mountain Alliance für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A12UK0 / ISIN: DE000A12UK08

02.03.2026 17:14:27

EQS-DD: Mountain Alliance AG: Tiburon Unternehmensaufbau GmbH, Verkauf




Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

02.03.2026 / 17:13 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a) Name
Name und Rechtsform: Tiburon Unternehmensaufbau GmbH

2. Grund der Meldung

a) Position / Status
Person steht in enger Beziehung zu:
Titel:
Vorname: Daniel
Nachname(n): Wild
Position: Aufsichtsrat

b) Erstmeldung

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a) Name
Mountain Alliance AG

b) LEI
391200XWTRFJ0JRKK852 

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften

a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
Art: Aktie
ISIN: DE000A12UK08

b) Art des Geschäfts
Verkauf

c) Preis(e) und Volumen
Preis(e) Volumen
2,30 EUR 138.000,00 EUR

d) Aggregierte Informationen
Preis Aggregiertes Volumen
2,3000 EUR 138.000,0000 EUR

e) Datum des Geschäfts
27.02.2026; UTC+1

f) Ort des Geschäfts
Außerhalb eines Handelsplatzes


02.03.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News















Sprache: Deutsch
Unternehmen: Mountain Alliance AG
Theresienstraße 40
80333 München
Deutschland
Internet: www.mountain-alliance.de



 
Ende der Mitteilung EQS News-Service




103478  02.03.2026 CET/CEST





