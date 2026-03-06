MTU Aero Engines Aktie

MTU Aero Engines für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: A0D9PT / ISIN: DE000A0D9PT0

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
06.03.2026 14:30:32

EQS-DD: MTU Aero Engines AG: Dr. Johannes Bußmann, Kauf




Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

06.03.2026 / 14:29 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a) Name
Titel: Dr.
Vorname: Johannes
Nachname(n): Bußmann

2. Grund der Meldung

a) Position / Status
Position: Vorstand

b) Erstmeldung

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a) Name
MTU Aero Engines AG

b) LEI
529900807L67JY81RD65 

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften

a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
Art: Aktie
ISIN: DE000A0D9PT0

b) Art des Geschäfts
Kauf

c) Preis(e) und Volumen
Preis(e) Volumen
348,20 EUR 146.244,00 EUR

d) Aggregierte Informationen
Preis Aggregiertes Volumen
348,2000 EUR 146.244,0000 EUR

e) Datum des Geschäfts
06.03.2026; UTC+1

f) Ort des Geschäfts
Außerhalb eines Handelsplatzes


06.03.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News















Sprache: Deutsch
Unternehmen: MTU Aero Engines AG
Dachauer Straße 665
80995 München
Deutschland
Internet: www.mtu.de



 
Ende der Mitteilung EQS News-Service




103534  06.03.2026 CET/CEST





Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu MTU Aero Engines AG

mehr Nachrichten

Analysen zu MTU Aero Engines AG

mehr Analysen
06.03.26 MTU Aero Engines Buy Jefferies & Company Inc.
25.02.26 MTU Aero Engines Buy Deutsche Bank AG
25.02.26 MTU Aero Engines Hold Warburg Research
25.02.26 MTU Aero Engines Kaufen DZ BANK
25.02.26 MTU Aero Engines Buy Jefferies & Company Inc.
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

MTU Aero Engines AG 351,20 1,24% MTU Aero Engines AG

Letzte Top-Ranking Nachrichten

04:30 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
04:10 KW 10: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
06.03.26 David Einhorns Portfolio im 4. Quartal 2025
06.03.26 KW 10: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche
05.03.26 Stanley Druckenmiller: Depot-Strategie im Schlussquartal 2025

Börse aktuell - Live Ticker

Abwärtsdruck lässt kaum nach: ATX und DAX gehen mit kräftigen Verlusten ins Wochenende -- US-Börsen tiefer -- Asiens Börsen schließen fester
Am heimischen sowie am deutschen Aktienmarkt prägten am Freitag starke Abgaben das Bild. An den US-Börsen ging es am Freitag abwärts. Die Börsen in Fernost zeigten sich am Freitag mehrheitlich höher.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen