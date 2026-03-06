MTU Aero Engines Aktie
WKN: A0D9PT / ISIN: DE000A0D9PT0
|
06.03.2026 14:30:32
EQS-DD: MTU Aero Engines AG: Dr. Johannes Bußmann, Kauf
|
1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
a) Name
2. Grund der Meldung
a) Position / Status
b) Erstmeldung
3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht
a) Name
b) LEI
4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften
a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
b) Art des Geschäfts
c) Preis(e) und Volumen
d) Aggregierte Informationen
e) Datum des Geschäfts
f) Ort des Geschäfts
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|MTU Aero Engines AG
|Dachauer Straße 665
|80995 München
|Deutschland
|Internet:
|www.mtu.de
Analysen zu MTU Aero Engines AG
|06.03.26
|MTU Aero Engines Buy
|Jefferies & Company Inc.
|25.02.26
|MTU Aero Engines Buy
|Deutsche Bank AG
|25.02.26
|MTU Aero Engines Hold
|Warburg Research
|25.02.26
|MTU Aero Engines Kaufen
|DZ BANK
|25.02.26
|MTU Aero Engines Buy
|Jefferies & Company Inc.
Aktien in diesem Artikel
|MTU Aero Engines AG
|351,20
|1,24%
