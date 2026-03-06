EQS-DD: MTU Aero Engines AG: Dr. Johannes Bußmann, Kauf



Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen



06.03.2026 / 14:29 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.











1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen



a) Name

Titel: Dr. Vorname: Johannes Nachname(n): Bußmann

2. Grund der Meldung



a) Position / Status

Position: Vorstand

b) Erstmeldung



3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht



a) Name

MTU Aero Engines AG

b) LEI

529900807L67JY81RD65

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften



a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung

Art: Aktie ISIN: DE000A0D9PT0

b) Art des Geschäfts

Kauf

c) Preis(e) und Volumen

Preis(e) Volumen 348,20 EUR 146.244,00 EUR

d) Aggregierte Informationen

Preis Aggregiertes Volumen 348,2000 EUR 146.244,0000 EUR

e) Datum des Geschäfts

06.03.2026; UTC+1

f) Ort des Geschäfts

Außerhalb eines Handelsplatzes

