MTU Aero Engines Aktie

MTU Aero Engines für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: A0D9PT / ISIN: DE000A0D9PT0

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04.04.2026 11:17:25

EQS-DD: MTU Aero Engines AG: Dr. Ottmar Pfänder, buy




Notification and public disclosure of transactions by persons discharging managerial responsibilities and persons closely associated with them

04.04.2026 / 11:16 CET/CEST
The issuer is solely responsible for the content of this announcement.





1. Details of the person discharging managerial responsibilities / person closely associated

a) Name
Title: Dr.
First name: Ottmar
Last name(s): Pfänder

2. Reason for the notification

a) Position / status
Position: Member of the managing body

b) Initial notification

3. Details of the issuer, emission allowance market participant, auction platform, auctioneer or auction monitor

a) Name
MTU Aero Engines AG

b) LEI
529900807L67JY81RD65 

4. Details of the transaction(s)

a) Description of the financial instrument, type of instrument, identification code
Type: Share
ISIN: DE000A0D9PT0

b) Nature of the transaction
Acquisition

c) Price(s) and volume(s)
Price(s) Volume(s)
315.00 EUR 26,145.00 EUR

d) Aggregated information
Price Aggregated volume
315.0000 EUR 26,145.0000 EUR

e) Date of the transaction
02/04/2026; UTC+2

f) Place of the transaction
Name: Frankfurt a.M. - Deutsche Börse
MIC: XFRA


04.04.2026 CET/CEST The EQS Distribution Services include Regulatory Announcements, Financial/Corporate News and Press Releases.
View original content: EQS News















Language: English
Company: MTU Aero Engines AG
Dachauer Straße 665
80995 München
Germany
Internet: www.mtu.de



 
End of News EQS News Service




104212  04.04.2026 CET/CEST





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