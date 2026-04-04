EQS-DD: MTU Aero Engines AG: Dr. Ottmar Pfänder, buy



Notification and public disclosure of transactions by persons discharging managerial responsibilities and persons closely associated with them



04.04.2026 / 11:16 CET/CEST

The issuer is solely responsible for the content of this announcement.











1. Details of the person discharging managerial responsibilities / person closely associated



a) Name

Title: Dr. First name: Ottmar Last name(s): Pfänder

2. Reason for the notification



a) Position / status

Position: Member of the managing body

b) Initial notification



3. Details of the issuer, emission allowance market participant, auction platform, auctioneer or auction monitor



a) Name

MTU Aero Engines AG

b) LEI

529900807L67JY81RD65

4. Details of the transaction(s)



a) Description of the financial instrument, type of instrument, identification code

Type: Share ISIN: DE000A0D9PT0

b) Nature of the transaction

Acquisition

c) Price(s) and volume(s)

Price(s) Volume(s) 315.00 EUR 26,145.00 EUR

d) Aggregated information

Price Aggregated volume 315.0000 EUR 26,145.0000 EUR

e) Date of the transaction

02/04/2026; UTC+2

f) Place of the transaction

Name: Frankfurt a.M. - Deutsche Börse MIC: XFRA

a) Namea) Position / statusb) Initial notificationa) Nameb) LEIa) Description of the financial instrument, type of instrument, identification codeb) Nature of the transactionc) Price(s) and volume(s)d) Aggregated informatione) Date of the transactionf) Place of the transaction

04.04.2026 CET/CEST The EQS Distribution Services include Regulatory Announcements, Financial/Corporate News and Press Releases.

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