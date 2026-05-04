MTU Aero Engines Aktie

WKN: A0D9PT / ISIN: DE000A0D9PT0

04.05.2026 12:00:34

EQS-DD: MTU Aero Engines AG: Dr. Ottmar Pfänder, buy




Notification and public disclosure of transactions by persons discharging managerial responsibilities and persons closely associated with them

04.05.2026 / 11:59 CET/CEST
The issuer is solely responsible for the content of this announcement.





1. Details of the person discharging managerial responsibilities / person closely associated

a) Name
Title: Dr.
First name: Ottmar
Last name(s): Pfänder

2. Reason for the notification

a) Position / status
Position: Member of the managing body

b) Initial notification

3. Details of the issuer, emission allowance market participant, auction platform, auctioneer or auction monitor

a) Name
MTU Aero Engines AG

b) LEI
529900807L67JY81RD65 

4. Details of the transaction(s)

a) Description of the financial instrument, type of instrument, identification code
Type: Share
ISIN: DE000A0D9PT0

b) Nature of the transaction
Acquisition

c) Price(s) and volume(s)
Price(s) Volume(s)
289.40 EUR 31,834.00 EUR
289.40 EUR 18,232.20 EUR
289.40 EUR 7,813.80 EUR
289.40 EUR 27,203.60 EUR
289.40 EUR 16,206.40 EUR

d) Aggregated information
Price Aggregated volume
289.4000 EUR 101,290.0000 EUR

e) Date of the transaction
30/04/2026; UTC+2

f) Place of the transaction
Name: Frankfurt a.M. - Deutsche Börse
MIC: XFRA


Language: English
Company: MTU Aero Engines AG
Dachauer Straße 665
80995 München
Germany
Internet: www.mtu.de



 
04.05.26 MTU Aero Engines Hold Warburg Research
01.05.26 MTU Aero Engines Buy Deutsche Bank AG
30.04.26 MTU Aero Engines Kaufen DZ BANK
30.04.26 MTU Aero Engines Neutral Goldman Sachs Group Inc.
30.04.26 MTU Aero Engines Equal Weight Barclays Capital
MTU Aero Engines AG 280,90 -3,54% MTU Aero Engines AG

