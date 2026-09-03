MTU Aero Engines Aktie
WKN: A0D9PT / ISIN: DE000A0D9PT0
|
03.09.2026 15:59:42
EQS-DD: MTU Aero Engines AG: Dr. Ottmar Pfänder, buy
|
1. Details of the person discharging managerial responsibilities / person closely associated
a) Name
2. Reason for the notification
a) Position / status
b) Initial notification
3. Details of the issuer, emission allowance market participant, auction platform, auctioneer or auction monitor
a) Name
b) LEI
4. Details of the transaction(s)
a) Description of the financial instrument, type of instrument, identification code
b) Nature of the transaction
c) Price(s) and volume(s)
d) Aggregated information
e) Date of the transaction
f) Place of the transaction
03.09.2026 CET/CEST The EQS Distribution Services include Regulatory Announcements, Financial/Corporate News and Press Releases.
|Language:
|English
|Company:
|MTU Aero Engines AG
|Dachauer Straße 665
|80995 München
|Germany
|Internet:
|www.mtu.de
|LEI Code:
|529900807L67JY81RD65
|End of News
|EQS News Service
|
106876 03.09.2026 CET/CEST
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