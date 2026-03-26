MTU Aero Engines Aktie
WKN: A0D9PT / ISIN: DE000A0D9PT0
|
26.03.2026 15:12:15
EQS-DD: MTU Aero Engines AG: Dr. Ottmar Pfänder, Kauf
|
1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
a) Name
2. Grund der Meldung
a) Position / Status
b) Erstmeldung
3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht
a) Name
b) LEI
4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften
a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
b) Art des Geschäfts
c) Preis(e) und Volumen
d) Aggregierte Informationen
e) Datum des Geschäfts
f) Ort des Geschäfts
26.03.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|MTU Aero Engines AG
|Dachauer Straße 665
|80995 München
|Deutschland
|Internet:
|www.mtu.de
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
|
103940 26.03.2026 CET/CEST
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu MTU Aero Engines AG
|
26.03.26
|Donnerstagshandel in Frankfurt: LUS-DAX zum Ende des Donnerstagshandels schwächer (finanzen.at)
|
26.03.26
|Schwacher Wochentag in Frankfurt: DAX beendet den Handel im Minus (finanzen.at)
|
26.03.26
|Börse Frankfurt: DAX zeigt sich am Donnerstagnachmittag schwächer (finanzen.at)
|
26.03.26
|Anleger in Frankfurt halten sich zurück: LUS-DAX notiert nachmittags im Minus (finanzen.at)
|
26.03.26
|EQS-DD: MTU Aero Engines AG: Dr. Ottmar Pfänder, buy (EQS Group)
|
26.03.26
|EQS-DD: MTU Aero Engines AG: Dr. Ottmar Pfänder, Kauf (EQS Group)
|
26.03.26
|Minuszeichen in Frankfurt: DAX schwächelt am Mittag (finanzen.at)
|
26.03.26
|Schwacher Wochentag in Frankfurt: LUS-DAX schwächelt mittags (finanzen.at)