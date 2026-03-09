MTU Aero Engines Aktie

09.03.2026 11:36:10

EQS-DD: MTU Aero Engines AG: Dr. Silke Maurer, Kauf




Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

09.03.2026 / 11:35 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a) Name
Titel: Dr.
Vorname: Silke
Nachname(n): Maurer

2. Grund der Meldung

a) Position / Status
Position: Vorstand

b) Erstmeldung

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a) Name
MTU Aero Engines AG

b) LEI
529900807L67JY81RD65 

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften

a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
Art: Aktie
ISIN: DE000A0D9PT0

b) Art des Geschäfts
Kauf

c) Preis(e) und Volumen
Preis(e) Volumen
361,40 EUR 43.368,00 EUR

d) Aggregierte Informationen
Preis Aggregiertes Volumen
361,4000 EUR 43.368,0000 EUR

e) Datum des Geschäfts
05.03.2026; UTC+1

f) Ort des Geschäfts
Name: GETTEX - MM Munich
MIC: MUNC


09.03.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News















Sprache: Deutsch
Unternehmen: MTU Aero Engines AG
Dachauer Straße 665
80995 München
Deutschland
Internet: www.mtu.de



 
Ende der Mitteilung EQS News-Service




103562  09.03.2026 CET/CEST





Nachrichten zu MTU Aero Engines AG

