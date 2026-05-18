MTU Aero Engines Aktie
WKN: A0D9PT / ISIN: DE000A0D9PT0
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18.05.2026 11:46:00
EQS-DD: MTU Aero Engines AG: Dr. Silke Maurer, Kauf
|
1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
a) Name
2. Grund der Meldung
a) Position / Status
b) Erstmeldung
3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht
a) Name
b) LEI
4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften
a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
b) Art des Geschäfts
c) Preis(e) und Volumen
d) Aggregierte Informationen
e) Datum des Geschäfts
f) Ort des Geschäfts
18.05.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|MTU Aero Engines AG
|Dachauer Straße 665
|80995 München
|Deutschland
|Internet:
|www.mtu.de
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
|
104944 18.05.2026 CET/CEST
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|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
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|Warburg Research
|01.05.26
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|Deutsche Bank AG
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