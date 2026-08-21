EQS-DD: Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG: Michael Kerner, Kauf, abgewickelt über Gemeinschaftsdepot mit Ehefrau.



Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen



21.08.2026 / 14:07 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.











1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen



a) Name

Titel: Vorname: Michael Nachname(n): Kerner

2. Grund der Meldung



a) Position / Status

Position: Vorstand

b) Erstmeldung



3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht



a) Name

Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in München

b) LEI

529900MUF4C20K50JS49

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften



a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung

Art: Aktie ISIN: DE0008430026

b) Art des Geschäfts

Kauf, abgewickelt über Gemeinschaftsdepot mit Ehefrau.

c) Preis(e) und Volumen

Preis(e) Volumen 597,00 USD 298.500,00 USD

d) Aggregierte Informationen

Preis Aggregiertes Volumen 597,0000 USD 298.500,0000 USD

e) Datum des Geschäfts

20.08.2026; UTC+2

f) Ort des Geschäfts

Außerhalb eines Handelsplatzes

a) Namea) Position / Statusb) Erstmeldunga) Nameb) LEIa) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennungb) Art des Geschäftsc) Preis(e) und Volumend) Aggregierte Informationene) Datum des Geschäftsf) Ort des Geschäfts

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