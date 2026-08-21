Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktie

Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 843002 / ISIN: DE0008430026

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21.08.2026 14:08:44

EQS-DD: Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG: Michael Kerner, Kauf, abgewickelt über Gemeinschaftsdepot mit Ehefrau.




Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

21.08.2026 / 14:07 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a) Name
Titel:
Vorname: Michael
Nachname(n): Kerner

2. Grund der Meldung

a) Position / Status
Position: Vorstand

b) Erstmeldung

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a) Name
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in München

b) LEI
529900MUF4C20K50JS49 

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften

a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
Art: Aktie
ISIN: DE0008430026

b) Art des Geschäfts
Kauf, abgewickelt über Gemeinschaftsdepot mit Ehefrau.

c) Preis(e) und Volumen
Preis(e) Volumen
597,00 USD 298.500,00 USD

d) Aggregierte Informationen
Preis Aggregiertes Volumen
597,0000 USD 298.500,0000 USD

e) Datum des Geschäfts
20.08.2026; UTC+2

f) Ort des Geschäfts
Außerhalb eines Handelsplatzes


21.08.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

















Sprache: Deutsch
Unternehmen: Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in München
Königinstraße 107
80802 München
Deutschland
Internet: www.munichre.com
LEI Code: 529900MUF4C20K50JS49



 
Ende der Mitteilung EQS News-Service




106746  21.08.2026 CET/CEST





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