Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktie
WKN: 843002 / ISIN: DE0008430026
|
21.08.2026 14:08:44
EQS-DD: Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG: Michael Kerner, Purchase, via joint custody account with spouse.
|
1. Details of the person discharging managerial responsibilities / person closely associated
a) Name
2. Reason for the notification
a) Position / status
b) Initial notification
3. Details of the issuer, emission allowance market participant, auction platform, auctioneer or auction monitor
a) Name
b) LEI
4. Details of the transaction(s)
a) Description of the financial instrument, type of instrument, identification code
b) Nature of the transaction
c) Price(s) and volume(s)
d) Aggregated information
e) Date of the transaction
f) Place of the transaction
21.08.2026 CET/CEST The EQS Distribution Services include Regulatory Announcements, Financial/Corporate News and Press Releases.
|Language:
|English
|Company:
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in München
|Königinstraße 107
|80802 München
|Germany
|Internet:
|www.munichre.com
|LEI Code:
|529900MUF4C20K50JS49
|End of News
|EQS News Service
|
106746 21.08.2026 CET/CEST
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Nachrichten zu Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re)
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14:08
|EQS-DD: Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG: Michael Kerner, Kauf, abgewickelt über Gemeinschaftsdepot mit Ehefrau. (EQS Group)
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14:08
|EQS-DD: Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG: Michael Kerner, Purchase, via joint custody account with spouse. (EQS Group)
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20.08.26
|Schwacher Handel: STOXX 50 präsentiert sich mittags leichter (finanzen.at)
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20.08.26
|Zurückhaltung in Europa: Euro STOXX 50 fällt am Mittag (finanzen.at)
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19.08.26
|Handel in Europa: STOXX 50 beendet den Mittwochshandel in der Gewinnzone (finanzen.at)
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19.08.26
|Schwacher Handel in Europa: Euro STOXX 50 zum Ende des Mittwochshandels in Rot (finanzen.at)
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19.08.26
|Schwacher Handel in Frankfurt: LUS-DAX am Mittwochnachmittag in der Verlustzone (finanzen.at)
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19.08.26
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Analysen zu Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re)
|19.08.26
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Hold
|Jefferies & Company Inc.
|17.08.26
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Hold
|Jefferies & Company Inc.
|14.08.26
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|10.08.26
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Kaufen
|DZ BANK
|10.08.26
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|19.08.26
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Hold
|Jefferies & Company Inc.
|17.08.26
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Hold
|Jefferies & Company Inc.
|14.08.26
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|10.08.26
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Kaufen
|DZ BANK
|10.08.26
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10.08.26
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Kaufen
|DZ BANK
|07.08.26
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|28.07.26
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|24.07.26
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Kaufen
|DZ BANK
|17.07.26
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|19.08.26
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Hold
|Jefferies & Company Inc.
|17.08.26
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Hold
|Jefferies & Company Inc.
|14.08.26
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|10.08.26
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07.08.26
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Neutral
|UBS AG
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