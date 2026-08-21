Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktie

Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 843002 / ISIN: DE0008430026

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21.08.2026 14:08:44

EQS-DD: Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG: Michael Kerner, Purchase, via joint custody account with spouse.




Notification and public disclosure of transactions by persons discharging managerial responsibilities and persons closely associated with them

21.08.2026 / 14:07 CET/CEST
The issuer is solely responsible for the content of this announcement.





1. Details of the person discharging managerial responsibilities / person closely associated

a) Name
Title:
First name: Michael
Last name(s): Kerner

2. Reason for the notification

a) Position / status
Position: Member of the managing body

b) Initial notification

3. Details of the issuer, emission allowance market participant, auction platform, auctioneer or auction monitor

a) Name
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in München

b) LEI
529900MUF4C20K50JS49 

4. Details of the transaction(s)

a) Description of the financial instrument, type of instrument, identification code
Type: Share
ISIN: DE0008430026

b) Nature of the transaction
Purchase, via joint custody account with spouse.

c) Price(s) and volume(s)
Price(s) Volume(s)
597.00 USD 298,500.00 USD

d) Aggregated information
Price Aggregated volume
597.0000 USD 298,500.0000 USD

e) Date of the transaction
20/08/2026; UTC+2

f) Place of the transaction
Outside a trading venue


21.08.2026 CET/CEST The EQS Distribution Services include Regulatory Announcements, Financial/Corporate News and Press Releases.
View original content: EQS News

















Language: English
Company: Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in München
Königinstraße 107
80802 München
Germany
Internet: www.munichre.com
LEI Code: 529900MUF4C20K50JS49



 
End of News EQS News Service




106746  21.08.2026 CET/CEST





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Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re) 516,60 0,98% Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re)

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