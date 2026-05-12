Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktie
WKN: 843002 / ISIN: DE0008430026
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12.05.2026 14:41:28
EQS-DD: Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in München: Dr. Markus Rieß, buy
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1. Details of the person discharging managerial responsibilities / person closely associated
a) Name
2. Reason for the notification
a) Position / status
b) Initial notification
3. Details of the issuer, emission allowance market participant, auction platform, auctioneer or auction monitor
a) Name
b) LEI
4. Details of the transaction(s)
a) Description of the financial instrument, type of instrument, identification code
b) Nature of the transaction
c) Price(s) and volume(s)
d) Aggregated information
e) Date of the transaction
f) Place of the transaction
12.05.2026 CET/CEST The EQS Distribution Services include Regulatory Announcements, Financial/Corporate News and Press Releases.
|Language:
|English
|Company:
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in München
|Königinstraße 107
|80802 München
|Germany
|Internet:
|www.munichre.com
|End of News
|EQS News Service
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104800 12.05.2026 CET/CEST
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