Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktie
WKN: 843002 / ISIN: DE0008430026
|
13.01.2026 14:44:08
EQS-DD: Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in München: Julia Christiane Jäkel-Wickert, Kauf
|
1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
a) Name
2. Grund der Meldung
a) Position / Status
b) Erstmeldung
3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht
a) Name
b) LEI
4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften
a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
b) Art des Geschäfts
c) Preis(e) und Volumen
d) Aggregierte Informationen
e) Datum des Geschäfts
f) Ort des Geschäfts
13.01.2026 CET/CEST
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in München
|Königinstraße 107
|80802 München
|Deutschland
|Internet:
|www.munichre.com
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
|
102844 13.01.2026 CET/CEST
Nachrichten zu Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re)
Analysen zu Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re)
09:24
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Hold
Jefferies & Company Inc.
07.01.26
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Overweight
JP Morgan Chase & Co.
05.01.26
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Hold
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
05.01.26
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Sector Perform
RBC Capital Markets
17.12.25
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Neutral
UBS AG
|09:24
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Hold
|Jefferies & Company Inc.
|07.01.26
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|05.01.26
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|05.01.26
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Sector Perform
|RBC Capital Markets
|17.12.25
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Neutral
|UBS AG
07.01.26
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Overweight
JP Morgan Chase & Co.
11.12.25
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Kaufen
DZ BANK
11.12.25
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Overweight
Barclays Capital
10.12.25
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Overweight
JP Morgan Chase & Co.
08.12.25
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Overweight
JP Morgan Chase & Co.
|09:24
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Hold
|Jefferies & Company Inc.
|05.01.26
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|05.01.26
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Sector Perform
|RBC Capital Markets
|17.12.25
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Neutral
|UBS AG
12.12.25
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Neutral
Goldman Sachs Group Inc.
Aktien in diesem Artikel
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re)
518,80
-1,26%
