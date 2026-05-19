EQS-DD: Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in München: Mari-Lizette Malherbe, buy



Notification and public disclosure of transactions by persons discharging managerial responsibilities and persons closely associated with them



19.05.2026 / 15:07 CET/CEST

The issuer is solely responsible for the content of this announcement.











1. Details of the person discharging managerial responsibilities / person closely associated



a) Name

Title: First name: Mari-Lizette Last name(s): Malherbe

2. Reason for the notification



a) Position / status

Position: Member of the managing body

b) Initial notification



3. Details of the issuer, emission allowance market participant, auction platform, auctioneer or auction monitor



a) Name

Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in München

b) LEI

529900MUF4C20K50JS49

4. Details of the transaction(s)



a) Description of the financial instrument, type of instrument, identification code

Type: Share ISIN: DE0008430026

b) Nature of the transaction

Acquisition

c) Price(s) and volume(s)

Price(s) Volume(s) 478.80 EUR 15,321.60 EUR 478.90 EUR 80,455.20 EUR 478.90 EUR 55,552.40 EUR 478.90 EUR 46,453.30 EUR

d) Aggregated information

Price Aggregated volume 478.8923 EUR 197,782.5000 EUR

e) Date of the transaction

18/05/2026; UTC+2

f) Place of the transaction

Name: XETRA MIC: XETR

a) Namea) Position / statusb) Initial notificationa) Nameb) LEIa) Description of the financial instrument, type of instrument, identification codeb) Nature of the transactionc) Price(s) and volume(s)d) Aggregated informatione) Date of the transactionf) Place of the transaction

19.05.2026 CET/CEST The EQS Distribution Services include Regulatory Announcements, Financial/Corporate News and Press Releases.

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