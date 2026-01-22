EQS-DD: Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in München: Nathalie Haidegger-Rieß, sell



Notification and public disclosure of transactions by persons discharging managerial responsibilities and persons closely associated with them



22.01.2026 / 15:21 CET/CEST

1. Details of the person discharging managerial responsibilities / person closely associated



a) Name

Title: First name: Nathalie Last name(s): Haidegger-Rieß

2. Reason for the notification



a) Position / status

Person closely associated with: Title: Dr. First name: Markus Last name(s): Rieß Position: Member of the managing body

b) Initial notification



3. Details of the issuer, emission allowance market participant, auction platform, auctioneer or auction monitor



a) Name

Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in München

b) LEI

529900MUF4C20K50JS49

4. Details of the transaction(s)



a) Description of the financial instrument, type of instrument, identification code

Type: Share ISIN: DE0008430026

b) Nature of the transaction

Disposal

c) Price(s) and volume(s)

Price(s) Volume(s) 520.80 EUR 52,080.00 EUR 520.20 EUR 415,119.60 EUR

d) Aggregated information

Price Aggregated volume 520.2668 EUR 467,199.6000 EUR

e) Date of the transaction

21/01/2026; UTC+1

f) Place of the transaction

Outside a trading venue

