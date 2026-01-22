Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktie

Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 843002 / ISIN: DE0008430026

22.01.2026 15:23:07

EQS-DD: Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in München: Nathalie Haidegger-Rieß, sell




Notification and public disclosure of transactions by persons discharging managerial responsibilities and persons closely associated with them

22.01.2026 / 15:21 CET/CEST
The issuer is solely responsible for the content of this announcement.





1. Details of the person discharging managerial responsibilities / person closely associated

a) Name
Title:
First name: Nathalie
Last name(s): Haidegger-Rieß

2. Reason for the notification

a) Position / status
Person closely associated with:
Title: Dr.
First name: Markus
Last name(s): Rieß
Position: Member of the managing body

b) Initial notification

3. Details of the issuer, emission allowance market participant, auction platform, auctioneer or auction monitor

a) Name
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in München

b) LEI
529900MUF4C20K50JS49 

4. Details of the transaction(s)

a) Description of the financial instrument, type of instrument, identification code
Type: Share
ISIN: DE0008430026

b) Nature of the transaction
Disposal

c) Price(s) and volume(s)
Price(s) Volume(s)
520.80 EUR 52,080.00 EUR
520.20 EUR 415,119.60 EUR

d) Aggregated information
Price Aggregated volume
520.2668 EUR 467,199.6000 EUR

e) Date of the transaction
21/01/2026; UTC+1

f) Place of the transaction
Outside a trading venue


22.01.2026 CET/CEST The EQS Distribution Services include Regulatory Announcements, Financial/Corporate News and Press Releases.
View original content: EQS News















Language: English
Company: Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in München
Königinstraße 107
80802 München
Germany
Internet: www.munichre.com



 
End of News EQS News Service




102942  22.01.2026 CET/CEST





