EQS-DD: Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in München: Nathalie Haidegger-Rieß, Verkauf



Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen



22.01.2026 / 15:21 CET/CEST

1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen



a) Name

Titel: Vorname: Nathalie Nachname(n): Haidegger-Rieß

2. Grund der Meldung



a) Position / Status

Person steht in enger Beziehung zu: Titel: Dr. Vorname: Markus Nachname(n): Rieß Position: Vorstand

b) Erstmeldung



3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht



a) Name

Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in München

b) LEI

529900MUF4C20K50JS49

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften



a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung

Art: Aktie ISIN: DE0008430026

b) Art des Geschäfts

Verkauf

c) Preis(e) und Volumen

Preis(e) Volumen 520,80 EUR 52.080,00 EUR 520,20 EUR 415.119,60 EUR

d) Aggregierte Informationen

Preis Aggregiertes Volumen 520,2668 EUR 467.199,6000 EUR

e) Datum des Geschäfts

21.01.2026; UTC+1

f) Ort des Geschäfts

Außerhalb eines Handelsplatzes

