Nagarro Aktie

Nagarro für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A3H220 / ISIN: DE000A3H2200

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31.07.2026 16:54:30

EQS-DD: Nagarro SE: Lantano Beteiligungen GmbH, Beendigung der unentgeltlichen Wertpapierleihe durch Lantano Beteiligungen GmbH als Verleiher über 200.000 Aktien der Nagarro SE im Zusammenhang ...




Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

31.07.2026 / 16:53 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a) Name
Name und Rechtsform: Lantano Beteiligungen GmbH

2. Grund der Meldung

a) Position / Status
Person steht in enger Beziehung zu:
Titel:
Vorname: Carl Georg
Nachname(n): Dürschmidt
Position: Aufsichtsrat

b) Erstmeldung

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a) Name
Nagarro SE

b) LEI
9845008396BA67DA9B37 

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften

a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
Art: Aktie
Beschreibung: Unentgeltliche Wertpapierleihe durch Lantano Beteiligungen GmbH als Verleiher über 200.000 Aktien der Nagarro SE im Zusammenhang mit einem Terminverkauf und Call Spread-Geschäft

b) Art des Geschäfts
Beendigung der unentgeltlichen Wertpapierleihe durch Lantano Beteiligungen GmbH als Verleiher über 200.000 Aktien der Nagarro SE im Zusammenhang mit einem Terminverkauf und Call Spread-Geschäft gegen reinen Barausgleich (d.h. ohne Rückübertragung der verliehenen Aktien an Lantano Beteiligungen GmbH)

c) Preis(e) und Volumen
Preis(e) Volumen
76,60 EUR 15.320.000,00 EUR

d) Aggregierte Informationen
Preis Aggregiertes Volumen
76,60 EUR 15.320.000,00 EUR

e) Datum des Geschäfts
28.07.2026; UTC+2

f) Ort des Geschäfts
Außerhalb eines Handelsplatzes


31.07.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

















Sprache: Deutsch
Unternehmen: Nagarro SE
Baierbrunner Straße 15
81379 München
Deutschland
Internet: www.nagarro.com
LEI Code: 9845008396BA67DA9B37



 
Ende der Mitteilung EQS News-Service




106236  31.07.2026 CET/CEST





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