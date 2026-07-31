EQS-DD: Nagarro SE: Lantano Beteiligungen GmbH, Beendigung der unentgeltlichen Wertpapierleihe durch Lantano Beteiligungen GmbH als Verleiher über 200.000 Aktien der Nagarro SE im Zusammenhang ...



Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen



31.07.2026 / 16:53 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.











1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen



a) Name

Name und Rechtsform: Lantano Beteiligungen GmbH

2. Grund der Meldung



a) Position / Status

Person steht in enger Beziehung zu: Titel: Vorname: Carl Georg Nachname(n): Dürschmidt Position: Aufsichtsrat

b) Erstmeldung



3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht



a) Name

Nagarro SE

b) LEI

9845008396BA67DA9B37

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften



a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung

Art: Aktie Beschreibung: Unentgeltliche Wertpapierleihe durch Lantano Beteiligungen GmbH als Verleiher über 200.000 Aktien der Nagarro SE im Zusammenhang mit einem Terminverkauf und Call Spread-Geschäft

b) Art des Geschäfts

Beendigung der unentgeltlichen Wertpapierleihe durch Lantano Beteiligungen GmbH als Verleiher über 200.000 Aktien der Nagarro SE im Zusammenhang mit einem Terminverkauf und Call Spread-Geschäft gegen reinen Barausgleich (d.h. ohne Rückübertragung der verliehenen Aktien an Lantano Beteiligungen GmbH)

c) Preis(e) und Volumen

Preis(e) Volumen 76,60 EUR 15.320.000,00 EUR

d) Aggregierte Informationen

Preis Aggregiertes Volumen 76,60 EUR 15.320.000,00 EUR

e) Datum des Geschäfts

28.07.2026; UTC+2

f) Ort des Geschäfts

Außerhalb eines Handelsplatzes

a) Namea) Position / Statusb) Erstmeldunga) Nameb) LEIa) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennungb) Art des Geschäftsc) Preis(e) und Volumend) Aggregierte Informationene) Datum des Geschäftsf) Ort des Geschäfts

31.07.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

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