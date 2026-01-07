Nagarro Aktie

WKN DE: A3H220 / ISIN: DE000A3H2200

07.01.2026 13:00:18

EQS-DD: Nagarro SE: Lantano Beteiligungen GmbH, Revocation of interest protecting orders for the sale of up to 40,000 shares in total in the period from December 22, 2025, to January 20, 2026 (no ...




Notification and public disclosure of transactions by persons discharging managerial responsibilities and persons closely associated with them

07.01.2026 / 12:58 CET/CEST
The issuer is solely responsible for the content of this announcement.





1. Details of the person discharging managerial responsibilities / person closely associated

a) Name
Name and legal form: Lantano Beteiligungen GmbH

2. Reason for the notification

a) Position / status
Person closely associated with:
Title:
First name: Carl Georg
Last name(s): Dürschmidt
Position: Member of the administrative or supervisory body

b) Initial notification

3. Details of the issuer, emission allowance market participant, auction platform, auctioneer or auction monitor

a) Name
Nagarro SE

b) LEI
9845008396BA67DA9B37 

4. Details of the transaction(s)

a) Description of the financial instrument, type of instrument, identification code
Type: Share
ISIN: DE000A3H2200

b) Nature of the transaction
Revocation of interest protecting orders for the sale of up to 40,000 shares in total in the period from December 22, 2025, to January 20, 2026 (no shares were sold)

c) Price(s) and volume(s)
Price(s) Volume(s)
not numberable not numberable

d) Aggregated information
Price Aggregated volume
not numberable not numberable

e) Date of the transaction
05/01/2026; UTC+1

f) Place of the transaction
Outside a trading venue


07.01.2026 CET/CEST The EQS Distribution Services include Regulatory Announcements, Financial/Corporate News and Press Releases.
View original content: EQS News















Language: English
Company: Nagarro SE
Baierbrunner Straße 15
81379 München
Germany
Internet: www.nagarro.com



 
End of News EQS News Service




102782  07.01.2026 CET/CEST





