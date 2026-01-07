Nagarro Aktie
WKN DE: A3H220 / ISIN: DE000A3H2200
|
07.01.2026 13:00:18
EQS-DD: Nagarro SE: Lantano Beteiligungen GmbH, Widerruf interessewahrender Orders zum Verkauf von insgesamt bis zu 40.000 Aktien im Zeitraum vom 22.12.2025 bis 20.01.2026 (Verkäufe von Aktien ...
|
1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
a) Name
2. Grund der Meldung
a) Position / Status
b) Erstmeldung
3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht
a) Name
b) LEI
4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften
a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
b) Art des Geschäfts
c) Preis(e) und Volumen
d) Aggregierte Informationen
e) Datum des Geschäfts
f) Ort des Geschäfts
07.01.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Nagarro SE
|Baierbrunner Straße 15
|81379 München
|Deutschland
|Internet:
|www.nagarro.com
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
|
102782 07.01.2026 CET/CEST
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Nagarro SE
|
12:56
|EQS-CMS: Nagarro SE: Release of a capital market information (EQS Group)
|
12:56
|EQS-CMS: Nagarro SE: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation (EQS Group)
|
10:17
|EQS-News: Supervisory Board of Nagarro SE appoints new Chairperson, Deputy and recomposes committees (EQS Group)
|
10:17
|EQS-News: Aufsichtsrat der Nagarro SE ernennt neuen Vorsitzenden, Stellvertreter und setzt Ausschüsse neu zusammen (EQS Group)
|
10:03
|TecDAX-Titel Nagarro SE-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Nagarro SE von vor einem Jahr bedeutet (finanzen.at)
|
07.01.26
|Gewinne in Frankfurt: Börsianer lassen SDAX schlussendlich steigen (finanzen.at)
|
07.01.26
|TecDAX-Handel aktuell: TecDAX beendet die Mittwochssitzung in der Gewinnzone (finanzen.at)
|
07.01.26
|Gute Stimmung in Frankfurt: TecDAX klettert am Mittwochnachmittag (finanzen.at)
Analysen zu Nagarro SE
|27.11.25
|Nagarro Buy
|Jefferies & Company Inc.
|17.11.25
|Nagarro Buy
|Warburg Research
|14.11.25
|Nagarro Buy
|Jefferies & Company Inc.
|28.08.25
|Nagarro Buy
|Jefferies & Company Inc.
|15.08.25
|Nagarro Buy
|Warburg Research
|27.11.25
|Nagarro Buy
|Jefferies & Company Inc.
|17.11.25
|Nagarro Buy
|Warburg Research
|14.11.25
|Nagarro Buy
|Jefferies & Company Inc.
|28.08.25
|Nagarro Buy
|Jefferies & Company Inc.
|15.08.25
|Nagarro Buy
|Warburg Research
|27.11.25
|Nagarro Buy
|Jefferies & Company Inc.
|17.11.25
|Nagarro Buy
|Warburg Research
|14.11.25
|Nagarro Buy
|Jefferies & Company Inc.
|28.08.25
|Nagarro Buy
|Jefferies & Company Inc.
|15.08.25
|Nagarro Buy
|Warburg Research
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Nagarro SE
|71,90
|-1,91%