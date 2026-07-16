Nagarro Aktie

Nagarro für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A3H220 / ISIN: DE000A3H2200

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16.07.2026 20:58:30

EQS-DD: Nagarro SE: Sehgal Foundation, Erwerb: Empfang einer Spende (donation) von insg. 97.500 Aktien der Nagarro SE von zwei Veräußerern (Spendern, je 32.500 und 65.000 Aktien); einer der ...




Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

16.07.2026 / 20:57 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a) Name
Name und Rechtsform: Sehgal Foundation

2. Grund der Meldung

a) Position / Status
Person steht in enger Beziehung zu:
Titel:
Vorname: Vikram
Nachname(n): Sehgal
Position: Vorstand

b) Erstmeldung

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a) Name
Nagarro SE

b) LEI
9845008396BA67DA9B37 

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften

a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
Art: Aktie
ISIN: DE000A3H2200

b) Art des Geschäfts
Erwerb: Empfang einer Spende (donation) von insg. 97.500 Aktien der Nagarro SE von zwei Veräußerern (Spendern, je 32.500 und 65.000 Aktien); einer der Veräußerer unterliegt nicht den Meldepflichten nach Art. 19 MAR.

c) Preis(e) und Volumen
Preis(e) Volumen
0,0000 EUR 0,0000 EUR
0,0000 EUR 0,0000 EUR

d) Aggregierte Informationen
Preis Aggregiertes Volumen
0,0000 EUR 0,0000 EUR

e) Datum des Geschäfts
14.07.2026; UTC-7

f) Ort des Geschäfts
Außerhalb eines Handelsplatzes


16.07.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

















Sprache: Deutsch
Unternehmen: Nagarro SE
Baierbrunner Straße 15
81379 München
Deutschland
Internet: www.nagarro.com
LEI Code: 9845008396BA67DA9B37



 
Ende der Mitteilung EQS News-Service




106088  16.07.2026 CET/CEST





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