Nagarro Aktie
WKN DE: A3H220 / ISIN: DE000A3H2200
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19.08.2026 13:22:34
EQS-DD: Nagarro SE: StarView Capital Growth Fund, LLC, Veräußerung von insg. 561.589 Aktien der Nagarro SE im Wege der Sachausschüttung (distribution in kind) an vier Mitglieder der StarView ...
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a) Name
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b) Art des Geschäfts
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e) Datum des Geschäfts
f) Ort des Geschäfts
19.08.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Nagarro SE
|Baierbrunner Straße 15
|81379 München
|Deutschland
|Internet:
|www.nagarro.com
|LEI Code:
|9845008396BA67DA9B37
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
|
106706 19.08.2026 CET/CEST
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