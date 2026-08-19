EQS-DD: Nagarro SE: StarView Capital Growth Fund, LLC, Veräußerung von insg. 561.589 Aktien der Nagarro SE im Wege der Sachausschüttung (distribution in kind) an vier Mitglieder der StarView ...



Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen



19.08.2026 / 13:22 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.











1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen



a) Name

Name und Rechtsform: StarView Capital Growth Fund, LLC

2. Grund der Meldung



a) Position / Status

Person steht in enger Beziehung zu: Titel: Vorname: Vikram Nachname(n): Sehgal Position: Vorstand

b) Erstmeldung



3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht



a) Name

Nagarro SE

b) LEI

9845008396BA67DA9B37

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften



a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung

Art: Aktie ISIN: DE000A3H2200

b) Art des Geschäfts

Veräußerung von insg. 561.589 Aktien der Nagarro SE im Wege der Sachausschüttung (distribution in kind) an vier Mitglieder der StarView Capital Growth Fund, LLC (zu je 151.629, 151.629, 129.166 und 129.165 Aktien); zwei der Mitglieder unterliegen nicht den Meldepflichten nach Art. 19 MAR.

c) Preis(e) und Volumen

Preis(e) Volumen 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR

d) Aggregierte Informationen

Preis Aggregiertes Volumen 0 EUR 0 EUR

e) Datum des Geschäfts

14.08.2026; UTC-7

f) Ort des Geschäfts

Außerhalb eines Handelsplatzes

a) Namea) Position / Statusb) Erstmeldunga) Nameb) LEIa) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennungb) Art des Geschäftsc) Preis(e) und Volumend) Aggregierte Informationene) Datum des Geschäftsf) Ort des Geschäfts

19.08.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Originalinhalt anzeigen: EQS News



