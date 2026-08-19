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WKN DE: A3H220 / ISIN: DE000A3H2200

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19.08.2026 13:22:34

EQS-DD: Nagarro SE: StarView Capital Growth Fund, LLC, Veräußerung von insg. 561.589 Aktien der Nagarro SE im Wege der Sachausschüttung (distribution in kind) an vier Mitglieder der StarView ...




Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

19.08.2026 / 13:22 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a) Name
Name und Rechtsform: StarView Capital Growth Fund, LLC

2. Grund der Meldung

a) Position / Status
Person steht in enger Beziehung zu:
Titel:
Vorname: Vikram
Nachname(n): Sehgal
Position: Vorstand

b) Erstmeldung

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a) Name
Nagarro SE

b) LEI
9845008396BA67DA9B37 

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften

a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
Art: Aktie
ISIN: DE000A3H2200

b) Art des Geschäfts
Veräußerung von insg. 561.589 Aktien der Nagarro SE im Wege der Sachausschüttung (distribution in kind) an vier Mitglieder der StarView Capital Growth Fund, LLC (zu je 151.629, 151.629, 129.166 und 129.165 Aktien); zwei der Mitglieder unterliegen nicht den Meldepflichten nach Art. 19 MAR.

c) Preis(e) und Volumen
Preis(e) Volumen
0 EUR 0 EUR
0 EUR 0 EUR
0 EUR 0 EUR
0 EUR 0 EUR

d) Aggregierte Informationen
Preis Aggregiertes Volumen
0 EUR 0 EUR

e) Datum des Geschäfts
14.08.2026; UTC-7

f) Ort des Geschäfts
Außerhalb eines Handelsplatzes


19.08.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

















Sprache: Deutsch
Unternehmen: Nagarro SE
Baierbrunner Straße 15
81379 München
Deutschland
Internet: www.nagarro.com
LEI Code: 9845008396BA67DA9B37



 
Ende der Mitteilung EQS News-Service




106706  19.08.2026 CET/CEST





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