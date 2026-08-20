Nemetschek Aktie
WKN: 645290 / ISIN: DE0006452907
|
20.08.2026 12:07:54
EQS-DD: Nemetschek SE: Christine Schöneweis, buy
|
1. Details of the person discharging managerial responsibilities / person closely associated
a) Name
2. Reason for the notification
a) Position / status
b) Initial notification
3. Details of the issuer, emission allowance market participant, auction platform, auctioneer or auction monitor
a) Name
b) LEI
4. Details of the transaction(s)
a) Description of the financial instrument, type of instrument, identification code
b) Nature of the transaction
c) Price(s) and volume(s)
d) Aggregated information
e) Date of the transaction
f) Place of the transaction
20.08.2026 CET/CEST The EQS Distribution Services include Regulatory Announcements, Financial/Corporate News and Press Releases.
|Language:
|English
|Company:
|Nemetschek SE
|Konrad-Zuse-Platz 1
|81829 München
|Germany
|Internet:
|www.nemetschek.com
|LEI Code:
|529900R0S2IX1S358J38
|End of News
|EQS News Service
|
106726 20.08.2026 CET/CEST
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20.08.26
|Pluszeichen in Frankfurt: Börsianer lassen TecDAX zum Ende des Donnerstagshandels steigen (finanzen.at)
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|EQS-DD: Nemetschek SE: Christine Schöneweis, Kauf (EQS Group)
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20.08.26
|EQS-DD: Nemetschek SE: Christine Schöneweis, buy (EQS Group)
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|Nemetschek Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|31.07.26
|Nemetschek Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|30.07.26
|Nemetschek Halten
|DZ BANK
|31.07.26
|Nemetschek Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|31.07.26
|Nemetschek Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|30.07.26
|Nemetschek Buy
|Jefferies & Company Inc.
|30.07.26
|Nemetschek Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|28.07.26
|Nemetschek Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|04.08.26
|Nemetschek Sell
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|04.08.26
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|16.07.26
|Nemetschek Sell
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|29.06.26
|Nemetschek Sell
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|30.04.26
|Nemetschek Sell
|UBS AG
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|Nemetschek Halten
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|20.03.26
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|05.03.26
|Nemetschek Neutral
|UBS AG
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