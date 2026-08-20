Nemetschek Aktie
WKN: 645290 / ISIN: DE0006452907
|
20.08.2026 12:07:54
EQS-DD: Nemetschek SE: Christine Schöneweis, Kauf
|
1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
a) Name
2. Grund der Meldung
a) Position / Status
b) Erstmeldung
3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht
a) Name
b) LEI
4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften
a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
b) Art des Geschäfts
c) Preis(e) und Volumen
d) Aggregierte Informationen
e) Datum des Geschäfts
f) Ort des Geschäfts
20.08.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Nemetschek SE
|Konrad-Zuse-Platz 1
|81829 München
|Deutschland
|Internet:
|www.nemetschek.com
|LEI Code:
|529900R0S2IX1S358J38
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
|
106726 20.08.2026 CET/CEST
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|JP Morgan Chase & Co.
|31.07.26
|Nemetschek Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|30.07.26
|Nemetschek Halten
|DZ BANK
|31.07.26
|Nemetschek Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|31.07.26
|Nemetschek Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
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