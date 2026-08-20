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WKN: 645290 / ISIN: DE0006452907

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20.08.2026 12:07:54

EQS-DD: Nemetschek SE: Christine Schöneweis, Kauf




Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

20.08.2026 / 12:07 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a) Name
Titel:
Vorname: Christine
Nachname(n): Schöneweis

2. Grund der Meldung

a) Position / Status
Position: Aufsichtsrat

b) Erstmeldung

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a) Name
Nemetschek SE

b) LEI
529900R0S2IX1S358J38 

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften

a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
Art: Aktie
ISIN: DE0006452907

b) Art des Geschäfts
Kauf

c) Preis(e) und Volumen
Preis(e) Volumen
62,35 EUR 21.386,05 EUR
62,30 EUR 1.557,50 EUR
62,30 EUR 34.265,00 EUR
62,30 EUR 42.488,60 EUR

d) Aggregierte Informationen
Preis Aggregiertes Volumen
62,31 EUR 99.697,15 EUR

e) Datum des Geschäfts
19.08.2026; UTC+2

f) Ort des Geschäfts
Name: Xetra
MIC: XETR


20.08.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

















Sprache: Deutsch
Unternehmen: Nemetschek SE
Konrad-Zuse-Platz 1
81829 München
Deutschland
Internet: www.nemetschek.com
LEI Code: 529900R0S2IX1S358J38



 
Ende der Mitteilung EQS News-Service




106726  20.08.2026 CET/CEST





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