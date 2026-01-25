EQS-DD: net digital AG: KAVI Beteiligungen UG, Verkauf



Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen



25.01.2026 / 16:23 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.











1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen



a) Name

Name und Rechtsform: KAVI Beteiligungen UG

2. Grund der Meldung



a) Position / Status

Person steht in enger Beziehung zu: Titel: Vorname: Theodor Nachname(n): Niehues Position: Vorstand

b) Erstmeldung



3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht



a) Name

net digital AG

b) LEI

391200CTSVFF9EHN8Y59

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften



a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung

Art: Aktie Beschreibung: Verkauf von Aktien

b) Art des Geschäfts

Verkauf

c) Preis(e) und Volumen

Preis(e) Volumen 17,90 EUR 537.000,00 EUR

d) Aggregierte Informationen

Preis Aggregiertes Volumen 17,90 EUR 537.000,00 EUR

e) Datum des Geschäfts

23.01.2026; UTC+8:30

f) Ort des Geschäfts

Außerhalb eines Handelsplatzes

