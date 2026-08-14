Nordex Aktie

Nordex für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: A0D655 / ISIN: DE000A0D6554

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14.08.2026 11:15:48

EQS-DD: Nordex SE: Dr. Ilya Hartmann, buy




Notification and public disclosure of transactions by persons discharging managerial responsibilities and persons closely associated with them

14.08.2026 / 11:15 CET/CEST
The issuer is solely responsible for the content of this announcement.





1. Details of the person discharging managerial responsibilities / person closely associated

a) Name
Title: Dr.
First name: Ilya
Last name(s): Hartmann

2. Reason for the notification

a) Position / status
Position: Member of the managing body

b) Initial notification

3. Details of the issuer, emission allowance market participant, auction platform, auctioneer or auction monitor

a) Name
Nordex SE

b) LEI
529900HVDYCUWVD0OE76 

4. Details of the transaction(s)

a) Description of the financial instrument, type of instrument, identification code
Type: Share
ISIN: DE000A0D6554

b) Nature of the transaction
Acquisition

c) Price(s) and volume(s)
Price(s) Volume(s)
40.98 EUR 114,989.88 EUR

d) Aggregated information
Price Aggregated volume
40.9800 EUR 114,989.8800 EUR

e) Date of the transaction
12/08/2026; UTC+2

f) Place of the transaction
Name: Xetra
MIC: XETR


14.08.2026 CET/CEST The EQS Distribution Services include Regulatory Announcements, Financial/Corporate News and Press Releases.
View original content: EQS News

















Language: English
Company: Nordex SE
Erich-Schlesinger-Straße 50
18059 Rostock
Germany
Internet: www.nordex-online.com
LEI Code: 529900HVDYCUWVD0OE76



 
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106616  14.08.2026 CET/CEST





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