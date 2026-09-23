NORMA Group Aktie
WKN DE: A1H8BV / ISIN: DE000A1H8BV3
|
23.09.2026 08:50:43
EQS-DD: NORMA Group SE: Birgit Seeger, Kauf
|
1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
a) Name
2. Grund der Meldung
a) Position / Status
b) Erstmeldung
3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht
a) Name
b) LEI
4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften
a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
b) Art des Geschäfts
c) Preis(e) und Volumen
d) Aggregierte Informationen
e) Datum des Geschäfts
f) Ort des Geschäfts
23.09.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|NORMA Group SE
|Edisonstr. 4
|63477 Maintal
|Deutschland
|Internet:
|www.normagroup.com
|LEI Code:
|5299000LM9HC76W5XD46
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
|
107192 23.09.2026 CET/CEST
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu NORMA Group SE
|
15:58
|SDAX aktuell: SDAX am Nachmittag schwächer (finanzen.at)
|
12:27
|Schwacher Wochentag in Frankfurt: SDAX sackt mittags ab (finanzen.at)
|
09:28
|Gewinne in Frankfurt: SDAX zum Handelsstart fester (finanzen.at)
|
08:50
|EQS-DD: NORMA Group SE: Birgit Seeger, Kauf (EQS Group)
|
08:50
|EQS-DD: NORMA Group SE: Birgit Seeger, buy (EQS Group)
|
22.09.26
|EQS-PVR: NORMA Group SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution (EQS Group)
|
22.09.26
|EQS-PVR: NORMA Group SE: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung (EQS Group)
|
22.09.26
|EQS-PVR: NORMA Group SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution (EQS Group)
Analysen zu NORMA Group SE
|20.08.26
|NORMA Group Hold
|Warburg Research
|12.08.26
|NORMA Group Kaufen
|DZ BANK
|12.08.26
|NORMA Group Hold
|Deutsche Bank AG
|12.08.26
|NORMA Group Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|13.07.26
|NORMA Group Hold
|Deutsche Bank AG
|20.08.26
|NORMA Group Hold
|Warburg Research
|12.08.26
|NORMA Group Kaufen
|DZ BANK
|12.08.26
|NORMA Group Hold
|Deutsche Bank AG
|12.08.26
|NORMA Group Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|13.07.26
|NORMA Group Hold
|Deutsche Bank AG
|12.08.26
|NORMA Group Kaufen
|DZ BANK
|12.08.26
|NORMA Group Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07.05.26
|NORMA Group Kaufen
|DZ BANK
|06.05.26
|NORMA Group Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|18.02.26
|NORMA Group Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|20.08.26
|NORMA Group Hold
|Warburg Research
|12.08.26
|NORMA Group Hold
|Deutsche Bank AG
|13.07.26
|NORMA Group Hold
|Deutsche Bank AG
|06.05.26
|NORMA Group Hold
|Deutsche Bank AG
|16.04.26
|NORMA Group Hold
|Deutsche Bank AG
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|NORMA Group SE
|16,02
|-2,67%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX dreht ins Minus - 7.000-Punkte-Marke erstmals geknackt -- DAX leichter -- Rote Vorzeichen an der Wall Street -- Asiens Börsen uneinheitlich
Der heimische Aktienmarkt bewegt sich am Mittwoch abwärts, während der deutsche Leitindex abgibt. Die US-Börsen geben nach. Die Börsen in Asien weisen zur Wochenmitte unterschiedliche Vorzeichen aus.