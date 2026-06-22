EQS-DD: Northern Data AG: ART Holding GmbH, Umtausch von insgesamt 744.150 Aktien an der Northern Data AG in insgesamt 772.264 neu ausgegebene Stammaktien der Klasse A der Rumble Inc. (ISIN ...



Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen



22.06.2026 / 18:30 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.











1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen



a) Name

Name und Rechtsform: ART Holding GmbH

2. Grund der Meldung



a) Position / Status

Person steht in enger Beziehung zu: Titel: Vorname: Aroosh Nachname(n): Thillainathan Position: Vorstand

b) Erstmeldung



3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht



a) Name

Northern Data AG

b) LEI

391200LB6JA3HAQWTS32

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften



a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung

Art: Aktie ISIN: DE000A0SMU87

b) Art des Geschäfts

Umtausch von insgesamt 744.150 Aktien an der Northern Data AG in insgesamt 772.264 neu ausgegebene Stammaktien der Klasse A der Rumble Inc. (ISIN US78137L1052) im Zusammenhang mit dem Vollzug des freiwilligen öffentlichen Tauschangebots der Rumble Deutschland AG an die Aktionäre der Northern Data AG Geschäft eines Vermögensverwalters

c) Preis(e) und Volumen

Preis(e) Volumen nicht bezifferbar nicht bezifferbar

d) Aggregierte Informationen

Preis Aggregiertes Volumen nicht bezifferbar nicht bezifferbar

e) Datum des Geschäfts

17.06.2026; UTC+2

f) Ort des Geschäfts

Außerhalb eines Handelsplatzes

a) Namea) Position / Statusb) Erstmeldunga) Nameb) LEIa) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennungb) Art des Geschäftsc) Preis(e) und Volumend) Aggregierte Informationene) Datum des Geschäftsf) Ort des Geschäfts

22.06.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

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