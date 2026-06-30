Northern Data Aktie

Northern Data für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A0SMU8 / ISIN: DE000A0SMU87

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30.06.2026 19:01:05

EQS-DD: Northern Data AG: Liebling Kronberg Capital GmbH, Umtausch von insgesamt 63.363 Aktien der Northern Data AG gegen insgesamt 128.506,50 neu ausgegebene Stammaktien der Klasse A der Rumble ...




Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

30.06.2026 / 19:00 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a) Name
Name und Rechtsform: Liebling Kronberg Capital GmbH

2. Grund der Meldung

a) Position / Status
Person steht in enger Beziehung zu:
Titel: Dr.
Vorname: Tom Oliver
Nachname(n): Schorling
Position: Vorsitzender des Aufsichtsrats

b) Erstmeldung

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a) Name
Northern Data AG

b) LEI
391200LB6JA3HAQWTS32 

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften

a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
Art: Aktie
ISIN: DE000A0SMU87

b) Art des Geschäfts
Umtausch von insgesamt 63.363 Aktien der Northern Data AG gegen insgesamt 128.506,50 neu ausgegebene Stammaktien der Klasse A der Rumble Inc. (ISIN US78137L1052) im Zusammenhang mit dem Vollzug des freiwilligen öffentlichen Umtauschangebots der Rumble Deutschland AG an die Aktionäre der Northern Data AG zu dem angebotenen Umtauschverhältnis von 1 zu 2,0281.
Geschäft i.R. eines Mitarbeiterbeteiligungsprogramms

c) Preis(e) und Volumen
Preis(e) Volumen
nicht bezifferbar nicht bezifferbar

d) Aggregierte Informationen
Preis Aggregiertes Volumen
nicht bezifferbar nicht bezifferbar

e) Datum des Geschäfts
19.06.2026; UTC+2

f) Ort des Geschäfts
Außerhalb eines Handelsplatzes


30.06.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News















Sprache: Deutsch
Unternehmen: Northern Data AG
An der Welle 3
60322 Frankfurt am Main
Deutschland
Internet: www.northerndata.de



 
Ende der Mitteilung EQS News-Service




105854  30.06.2026 CET/CEST





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