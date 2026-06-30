Northern Data Aktie
WKN DE: A0SMU8 / ISIN: DE000A0SMU87
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30.06.2026 19:01:05
EQS-DD: Northern Data AG: Liebling Kronberg Capital GmbH, Umtausch von insgesamt 63.363 Aktien der Northern Data AG gegen insgesamt 128.506,50 neu ausgegebene Stammaktien der Klasse A der Rumble ...
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1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
a) Name
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a) Position / Status
b) Erstmeldung
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a) Name
b) LEI
4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften
a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
b) Art des Geschäfts
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d) Aggregierte Informationen
e) Datum des Geschäfts
f) Ort des Geschäfts
30.06.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Northern Data AG
|An der Welle 3
|60322 Frankfurt am Main
|Deutschland
|Internet:
|www.northerndata.de
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
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105854 30.06.2026 CET/CEST
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