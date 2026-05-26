EQS-DD: Notification about transaction with Eleving Group shares in accordance with the requirements of Regulation 596/2014



Notification about transaction with Eleving Group shares in accordance with the requirements of Regulation 596/2014



26.05.2026 / 12:25 CET/CEST

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Notification and public disclosure of transactions by persons discharging managerial responsibilities and persons closely associated with them 1. Details of the person discharging managerial responsibilities/person closely associated a) Name Modestas Sudnius 2. Reason for the notification a) Position/status Person discharging managerial responsibilities:

Modestas Sudnius

(Category A Management Board Member of the Issuer, CEO) b) Initial notification/Amendment Initial notification 3. Details of the issuer, emission allowance market participant, auction platform, auctioneer or auction monitor a) Name Eleving Group b) LEI 894500N14T2GUDX0FL66 4. Details of the transaction(s):

section to be repeated for (i) each type of instrument; (ii) each type of transaction; (iii) each date; and (iv) each place where transactions have been conducted a) Description of the financial

instrument, type of instrument

Eleving Group, publicly listed shares Identification code LU2818110020 b) Nature of the transaction Sale of shares in the open market c) Price(s) and volume(s) Price(s) Volume(s) 1,7000 EUR 18 740 shares d) Aggregated information Aggregated volume

Price 18 740 shares 1,7000 EUR per share e) Date of the transaction 2026-05-21 f) Place of transaction NASDAQ RIGA; XRIS a) Description of the financial

instrument, type of instrument

Eleving Group, publicly listed shares Identification code LU2818110020 b) Nature of the transaction Sale of shares in the open market c) Price(s) and volume(s) Price(s) Volume(s) 1,7000 EUR 4 759 shares d) Aggregated information Aggregated volume

Price 4 759 shares 1,7000 EUR per share e) Date of the transaction 2026-05-22 f) Place of transaction NASDAQ RIGA; XRIS a) Description of the financial

instrument, type of instrument

Eleving Group, publicly listed shares Identification code LU2818110020 b) Nature of the transaction Sale of shares in the open market c) Price(s) and volume(s) Price(s) Volume(s) 1,7000 EUR 1 637 shares d) Aggregated information Aggregated volume

Price 1 637 shares 1,7000 EUR per share e) Date of the transaction 2026-05-25 f) Place of transaction NASDAQ RIGA; XRIS



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