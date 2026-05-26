Eleving Group Registered Shs Aktie
WKN DE: A40Q8F / ISIN: LU2818110020
|
26.05.2026 12:25:30
EQS-DD: Notification about transaction with Eleving Group shares in accordance with the requirements of Regulation 596/2014
|
26.05.2026 CET/CEST The EQS Distribution Services include Regulatory Announcements, Financial/Corporate News and Press Releases.
|Language:
|English
|Company:
|Eleving Group S.A.
|8-10 avenue de la Gare
|1610 Luxembourg
|Luxemburg
|Internet:
|www.eleving.com
|End of News
|EQS News Service
|
105118 26.05.2026 CET/CEST
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|Eleving Group Registered Shs
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