OHB Aktie
WKN: 593612 / ISIN: DE0005936124
|
23.10.2026 08:00:36
EQS-DD: OHB SE: Daniela Schmidt, Allocation of 2,439 shares as part of the executives' remuneration package (issuer's own shares) on a contractually specified date over which the executive has no ...
|
1. Details of the person discharging managerial responsibilities / person closely associated
a) Name
2. Reason for the notification
a) Position / status
b) Initial notification
3. Details of the issuer, emission allowance market participant, auction platform, auctioneer or auction monitor
a) Name
b) LEI
4. Details of the transaction(s)
a) Description of the financial instrument, type of instrument, identification code
b) Nature of the transaction
c) Price(s) and volume(s)
d) Aggregated information
e) Date of the transaction
f) Place of the transaction
23.10.2026 CET/CEST The EQS Distribution Services include Regulatory Announcements, Financial/Corporate News and Press Releases.
|Language:
|English
|Company:
|OHB SE
|Manfred-Fuchs-Platz 2-4
|28359 Bremen
|Germany
|Internet:
|www.ohb.de
|LEI Code:
|391200Y9EA2FRAPKRQ70
|End of News
|EQS News Service
|
107608 23.10.2026 CET/CEST
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|25.09.26
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