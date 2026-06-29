OHB Aktie

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WKN: 593612 / ISIN: DE0005936124

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29.06.2026 13:06:40

EQS-DD: OHB SE: VOLPAIA Beteiligungs-GmbH, Gewährung von 3.730.170 Bezugsrechten im Rahmen einer Bezugsrechtskapitalerhöhung bei Verzicht der VOLPAIA Beteiligungs-GmbH auf die Ausübung dieser ...




Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

29.06.2026 / 13:05 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a) Name
Name und Rechtsform: VOLPAIA Beteiligungs-GmbH

2. Grund der Meldung

a) Position / Status
Person steht in enger Beziehung zu:
Titel:
Vorname: Marco R.
Nachname(n): Fuchs
Position: Vorstand

b) Erstmeldung

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a) Name
OHB SE

b) LEI
391200Y9EA2FRAPKRQ70 

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften

a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
Art: Anderes auf Aktie/Schuldtitel bez. FI
Beschreibung: Bezugsrecht

DE000A41YFG5

b) Art des Geschäfts
Gewährung von 3.730.170 Bezugsrechten im Rahmen einer Bezugsrechtskapitalerhöhung bei Verzicht der VOLPAIA Beteiligungs-GmbH auf die Ausübung dieser Bezugsrechte

c) Preis(e) und Volumen
Preis(e) Volumen
0,00 EUR 0,00 EUR

d) Aggregierte Informationen
Preis Aggregiertes Volumen
0,00 EUR 0,00 EUR

e) Datum des Geschäfts
22.06.2026; UTC+2

f) Ort des Geschäfts
Außerhalb eines Handelsplatzes


29.06.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News















Sprache: Deutsch
Unternehmen: OHB SE
Manfred-Fuchs-Platz 2-4
28359 Bremen
Deutschland
Internet: www.ohb.de



 
Ende der Mitteilung EQS News-Service




105800  29.06.2026 CET/CEST





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