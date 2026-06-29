EQS-DD: OHB SE: VOLPAIA Beteiligungs-GmbH, Gewährung von 3.730.170 Bezugsrechten im Rahmen einer Bezugsrechtskapitalerhöhung bei Verzicht der VOLPAIA Beteiligungs-GmbH auf die Ausübung dieser ...



Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen



29.06.2026 / 13:05 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.











1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen



a) Name

Name und Rechtsform: VOLPAIA Beteiligungs-GmbH

2. Grund der Meldung



a) Position / Status

Person steht in enger Beziehung zu: Titel: Vorname: Marco R. Nachname(n): Fuchs Position: Vorstand

b) Erstmeldung



3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht



a) Name

OHB SE

b) LEI

391200Y9EA2FRAPKRQ70

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften



a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung

Art: Anderes auf Aktie/Schuldtitel bez. FI Beschreibung: Bezugsrecht



DE000A41YFG5

b) Art des Geschäfts

Gewährung von 3.730.170 Bezugsrechten im Rahmen einer Bezugsrechtskapitalerhöhung bei Verzicht der VOLPAIA Beteiligungs-GmbH auf die Ausübung dieser Bezugsrechte

c) Preis(e) und Volumen

Preis(e) Volumen 0,00 EUR 0,00 EUR

d) Aggregierte Informationen

Preis Aggregiertes Volumen 0,00 EUR 0,00 EUR

e) Datum des Geschäfts

22.06.2026; UTC+2

f) Ort des Geschäfts

Außerhalb eines Handelsplatzes

a) Namea) Position / Statusb) Erstmeldunga) Nameb) LEIa) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennungb) Art des Geschäftsc) Preis(e) und Volumend) Aggregierte Informationene) Datum des Geschäftsf) Ort des Geschäfts

29.06.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

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