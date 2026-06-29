OHB Aktie
WKN: 593612 / ISIN: DE0005936124
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29.06.2026 13:06:40
EQS-DD: OHB SE: VOLPAIA Beteiligungs-GmbH, Gewährung von 3.730.170 Bezugsrechten im Rahmen einer Bezugsrechtskapitalerhöhung bei Verzicht der VOLPAIA Beteiligungs-GmbH auf die Ausübung dieser ...
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1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
a) Name
2. Grund der Meldung
a) Position / Status
b) Erstmeldung
3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht
a) Name
b) LEI
4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften
a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
b) Art des Geschäfts
c) Preis(e) und Volumen
d) Aggregierte Informationen
e) Datum des Geschäfts
f) Ort des Geschäfts
29.06.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|OHB SE
|Manfred-Fuchs-Platz 2-4
|28359 Bremen
|Deutschland
|Internet:
|www.ohb.de
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
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105800 29.06.2026 CET/CEST
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