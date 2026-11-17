Ottobock Aktie
WKN DE: BCK222 / ISIN: DE000BCK2223
|
17.11.2026 16:32:34
EQS-DD: Ottobock SE & Co. KGaA: Oliver Jakobi, buy
|
1. Details of the person discharging managerial responsibilities / person closely associated
a) Name
2. Reason for the notification
a) Position / status
b) Initial notification
3. Details of the issuer, emission allowance market participant, auction platform, auctioneer or auction monitor
a) Name
b) LEI
4. Details of the transaction(s)
a) Description of the financial instrument, type of instrument, identification code
b) Nature of the transaction
c) Price(s) and volume(s)
d) Aggregated information
e) Date of the transaction
f) Place of the transaction
17.11.2026 CET/CEST The EQS Distribution Services include Regulatory Announcements, Financial/Corporate News and Press Releases.
|Language:
|English
|Company:
|Ottobock SE & Co. KGaA
|Max-Näder-Straße 15
|37115 Duderstadt
|Germany
|Internet:
|https://corporate.ottobock.com
|LEI Code:
|529900LR96WLQ75KCE70
|End of News
|EQS News Service
|
108094 17.11.2026 CET/CEST
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