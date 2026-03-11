Palfinger Aktie

WKN: 75830 / ISIN: AT0000758305

11.03.2026 13:19:10

EQS-DD: Palfinger AG: Alexander Susanek, Kauf




Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

11.03.2026 / 13:17 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a) Name
Titel:
Vorname: Alexander
Nachname(n): Susanek

2. Grund der Meldung

a) Position / Status
Position: Vorstand

b) Erstmeldung

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a) Name
Palfinger AG

b) LEI
529900IFAV83BX8O1O91 

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften

a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
Art: Aktie
ISIN: AT0000758305

b) Art des Geschäfts
Kauf

c) Preis(e) und Volumen
Preis(e) Volumen
35,10 EUR 1.000,0 Stück

d) Aggregierte Informationen
Preis Aggregiertes Volumen
35,1000 EUR 1.000,0000 Stück

e) Datum des Geschäfts
10.03.2026; UTC+1

f) Ort des Geschäfts
Außerhalb eines Handelsplatzes


11.03.2026 CET/CEST
Originalinhalt anzeigen: EQS News















Sprache: Deutsch
Unternehmen: Palfinger AG
Lamprechtshausener Bundesstraße 8
5020 Salzburg
Österreich
Internet: www.palfinger.ag



 
Ende der Mitteilung EQS News-Service




103610  11.03.2026 CET/CEST





