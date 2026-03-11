Palfinger Aktie
WKN: 75830 / ISIN: AT0000758305
|
11.03.2026 13:19:10
EQS-DD: Palfinger AG: Alexander Susanek, Kauf
|
1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
a) Name
2. Grund der Meldung
a) Position / Status
b) Erstmeldung
3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht
a) Name
b) LEI
4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften
a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
b) Art des Geschäfts
c) Preis(e) und Volumen
d) Aggregierte Informationen
e) Datum des Geschäfts
f) Ort des Geschäfts
11.03.2026 CET/CEST
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Palfinger AG
|Lamprechtshausener Bundesstraße 8
|5020 Salzburg
|Österreich
|Internet:
|www.palfinger.ag
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
|
103610 11.03.2026 CET/CEST
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Palfinger AG
|
13:19
|EQS-DD: Palfinger AG: Alexander Susanek, buy (EQS Group)
|
13:19
|EQS-DD: Palfinger AG: Alexander Susanek, Kauf (EQS Group)
|
12:27
|ATX Prime-Handel aktuell: ATX Prime fällt mittags zurück (finanzen.at)
|
09.03.26
|EQS-HV: PALFINGER AG: Einberufung der 38. ordentlichen Hauptversammlung (EQS Group)
|
09.03.26
|EQS-AGM: PALFINGER AG: Invitation to the 38th Annual General Meeting (EQS Group)
|
06.03.26
|EQS-AFR: Palfinger AG: Release of a Financial report (EQS Group)
|
06.03.26
|EQS-AFR: Palfinger AG: Bekanntmachung über die Veröffentlichung eines Finanzberichtes (EQS Group)
|
05.03.26
|Angespannte Stimmung in Wien: ATX Prime letztendlich mit Abgaben (finanzen.at)