EQS-DD: Palfinger AG: Hubert Palfinger, sell



Notification and public disclosure of transactions by persons discharging managerial responsibilities and persons closely associated with them



11.12.2025 / 14:07 CET/CEST

1. Details of the person discharging managerial responsibilities / person closely associated



a) Name

Title: First name: Hubert Last name(s): Palfinger

2. Reason for the notification



a) Position / status

Position: Member of the administrative or supervisory body

b) Initial notification



3. Details of the issuer, emission allowance market participant, auction platform, auctioneer or auction monitor



a) Name

Palfinger AG

b) LEI

529900IFAV83BX8O1O91

4. Details of the transaction(s)



a) Description of the financial instrument, type of instrument, identification code

Type: Share ISIN: AT0000758305

b) Nature of the transaction

Disposal

c) Price(s) and volume(s)

Price(s) Volume(s) 33.4446 EUR 32,079.00 Units

d) Aggregated information

Price Aggregated volume 33.4446 EUR 32,079.0000 Units

e) Date of the transaction

08/12/2025; UTC+1

f) Place of the transaction

Outside a trading venue

11.12.2025 CET/CEST

