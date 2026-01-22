PATRIZIA Aktie
WKN DE: PAT1AG / ISIN: DE000PAT1AG3
|
22.01.2026 11:31:03
EQS-DD: PATRIZIA SE: Dr. Asoka Wöhrmann, buy
|
1. Details of the person discharging managerial responsibilities / person closely associated
a) Name
2. Reason for the notification
a) Position / status
b) Initial notification
3. Details of the issuer, emission allowance market participant, auction platform, auctioneer or auction monitor
a) Name
b) LEI
4. Details of the transaction(s)
a) Description of the financial instrument, type of instrument, identification code
b) Nature of the transaction
c) Price(s) and volume(s)
d) Aggregated information
e) Date of the transaction
f) Place of the transaction
22.01.2026 CET/CEST The EQS Distribution Services include Regulatory Announcements, Financial/Corporate News and Press Releases.
|Language:
|English
|Company:
|PATRIZIA SE
|Fuggerstraße 20
|86150 Augsburg
|Germany
|Internet:
|www.patrizia.ag
|End of News
|EQS News Service
|
102936 22.01.2026 CET/CEST
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu PATRIZIA SE
|
22.01.26
|EQS-DD: PATRIZIA SE: Dr. Asoka Wöhrmann, Kauf (EQS Group)
|
22.01.26
|EQS-DD: PATRIZIA SE: Dr. Asoka Wöhrmann, buy (EQS Group)
|
09.01.26
|XETRA-Handel: SDAX zum Handelsende in Grün (finanzen.at)
|
09.01.26
|Börse Frankfurt: SDAX-Börsianer greifen am Mittag zu (finanzen.at)
|
09.01.26
|Viele arbeiten krank - andere schwänzen (dpa-AFX)
|
08.01.26
|Schwacher Handel in Frankfurt: SDAX zeigt sich zum Ende des Donnerstagshandels leichter (finanzen.at)
|
08.01.26
|Handel in Frankfurt: SDAX fällt nachmittags (finanzen.at)
|
08.01.26
|SDAX aktuell: SDAX verbucht am Donnerstagmittag Verluste (finanzen.at)
Analysen zu PATRIZIA SE
|15.12.25
|PATRIZIA Buy
|Deutsche Bank AG
|11.12.25
|PATRIZIA Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|11.12.25
|PATRIZIA Buy
|Warburg Research
|03.12.25
|PATRIZIA Kaufen
|DZ BANK
|26.11.25
|PATRIZIA Buy
|Warburg Research
|15.12.25
|PATRIZIA Buy
|Deutsche Bank AG
|11.12.25
|PATRIZIA Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|11.12.25
|PATRIZIA Buy
|Warburg Research
|03.12.25
|PATRIZIA Kaufen
|DZ BANK
|26.11.25
|PATRIZIA Buy
|Warburg Research
|15.12.25
|PATRIZIA Buy
|Deutsche Bank AG
|11.12.25
|PATRIZIA Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|11.12.25
|PATRIZIA Buy
|Warburg Research
|03.12.25
|PATRIZIA Kaufen
|DZ BANK
|26.11.25
|PATRIZIA Buy
|Warburg Research
|13.08.25
|PATRIZIA Reduce
|Baader Bank
|14.05.25
|PATRIZIA Reduce
|Baader Bank
|24.03.25
|PATRIZIA Reduce
|Baader Bank
|14.11.24
|PATRIZIA Reduce
|Baader Bank
|14.08.24
|PATRIZIA Reduce
|Baader Bank
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|PATRIZIA SE
|8,29
|3,63%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerEntspannung im Grönland-Streit: ATX schließt nach Rekordhoch weit im Plus -- DAX beendet Handel fester -- Wall Street schlussendlich freundlich -- Asiens Börsen letztlich in Grün
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt legten am Donnerstag zu. An der Wall Street ging es nach oben. Am Donnerstag bewegten sich die wichtigsten asiatischen Indizes auf grünem Terrain.