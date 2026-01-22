PATRIZIA Aktie

WKN DE: PAT1AG / ISIN: DE000PAT1AG3

22.01.2026 11:31:03

EQS-DD: PATRIZIA SE: Dr. Asoka Wöhrmann, buy




Notification and public disclosure of transactions by persons discharging managerial responsibilities and persons closely associated with them

22.01.2026 / 11:29 CET/CEST
The issuer is solely responsible for the content of this announcement.





1. Details of the person discharging managerial responsibilities / person closely associated

a) Name
Title: Dr.
First name: Asoka
Last name(s): Wöhrmann

2. Reason for the notification

a) Position / status
Position: Executive Director, CEO

b) Initial notification

3. Details of the issuer, emission allowance market participant, auction platform, auctioneer or auction monitor

a) Name
PATRIZIA SE

b) LEI
5299002NZCMF1NIHZ018 

4. Details of the transaction(s)

a) Description of the financial instrument, type of instrument, identification code
Type: Share
ISIN: DE000PAT1AG3

b) Nature of the transaction
Acquisition

c) Price(s) and volume(s)
Price(s) Volume(s)
8.0902 EUR 1,415,785.0000 EUR

d) Aggregated information
Price Aggregated volume
8.0902 EUR 1,415,785.0000 EUR

e) Date of the transaction
21/01/2026; UTC+1

f) Place of the transaction
Outside a trading venue


22.01.2026 CET/CEST The EQS Distribution Services include Regulatory Announcements, Financial/Corporate News and Press Releases.
View original content: EQS News















Language: English
Company: PATRIZIA SE
Fuggerstraße 20
86150 Augsburg
Germany
Internet: www.patrizia.ag



 
End of News EQS News Service




102936  22.01.2026 CET/CEST





