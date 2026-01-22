PATRIZIA Aktie

PATRIZIA für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: PAT1AG / ISIN: DE000PAT1AG3

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
22.01.2026 11:31:03

EQS-DD: PATRIZIA SE: Dr. Asoka Wöhrmann, Kauf




Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

22.01.2026 / 11:29 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a) Name
Titel: Dr.
Vorname: Asoka
Nachname(n): Wöhrmann

2. Grund der Meldung

a) Position / Status
Position: Geschäftsführender Direktor, CEO

b) Erstmeldung

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a) Name
PATRIZIA SE

b) LEI
5299002NZCMF1NIHZ018 

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften

a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
Art: Aktie
ISIN: DE000PAT1AG3

b) Art des Geschäfts
Kauf

c) Preis(e) und Volumen
Preis(e) Volumen
8,0902 EUR 1.415.785,0000 EUR

d) Aggregierte Informationen
Preis Aggregiertes Volumen
8,0902 EUR 1.415.785,0000 EUR

e) Datum des Geschäfts
21.01.2026; UTC+1

f) Ort des Geschäfts
Außerhalb eines Handelsplatzes


22.01.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News















Sprache: Deutsch
Unternehmen: PATRIZIA SE
Fuggerstraße 20
86150 Augsburg
Deutschland
Internet: www.patrizia.ag



 
Ende der Mitteilung EQS News-Service




102936  22.01.2026 CET/CEST





Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu PATRIZIA SE

mehr Nachrichten

Analysen zu PATRIZIA SE

mehr Analysen
15.12.25 PATRIZIA Buy Deutsche Bank AG
11.12.25 PATRIZIA Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
11.12.25 PATRIZIA Buy Warburg Research
03.12.25 PATRIZIA Kaufen DZ BANK
26.11.25 PATRIZIA Buy Warburg Research
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!