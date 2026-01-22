PATRIZIA Aktie
WKN DE: PAT1AG / ISIN: DE000PAT1AG3
|
22.01.2026 11:31:03
EQS-DD: PATRIZIA SE: Dr. Asoka Wöhrmann, Kauf
|
1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
a) Name
2. Grund der Meldung
a) Position / Status
b) Erstmeldung
3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht
a) Name
b) LEI
4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften
a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
b) Art des Geschäfts
c) Preis(e) und Volumen
d) Aggregierte Informationen
e) Datum des Geschäfts
f) Ort des Geschäfts
22.01.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|PATRIZIA SE
|Fuggerstraße 20
|86150 Augsburg
|Deutschland
|Internet:
|www.patrizia.ag
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
|
102936 22.01.2026 CET/CEST
Analysen zu PATRIZIA SE
|15.12.25
|PATRIZIA Buy
|Deutsche Bank AG
|11.12.25
|PATRIZIA Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|11.12.25
|PATRIZIA Buy
|Warburg Research
|03.12.25
|PATRIZIA Kaufen
|DZ BANK
|26.11.25
|PATRIZIA Buy
|Warburg Research
