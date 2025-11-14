PATRIZIA Aktie

WKN DE: PAT1AG / ISIN: DE000PAT1AG3

14.11.2025 13:34:06

EQS-DD: PATRIZIA SE: Dr. Konrad Finkenzeller, Kauf




Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

14.11.2025 / 13:32 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a) Name
Titel: Dr.
Vorname: Konrad
Nachname(n): Finkenzeller

2. Grund der Meldung

a) Position / Status
Position: Geschäftsführender Direktor

b) Erstmeldung

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a) Name
PATRIZIA SE

b) LEI
5299002NZCMF1NIHZ018 

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften

a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
Art: Aktie
ISIN: DE000PAT1AG3

b) Art des Geschäfts
Kauf

c) Preis(e) und Volumen
Preis(e) Volumen
7,3200 EUR 100.825,6800 EUR
7,2900 EUR 50.344,7400 EUR
7,3500 EUR 50.406,3000 EUR

d) Aggregierte Informationen
Preis Aggregiertes Volumen
7,3199 EUR 201.576,7200 EUR

e) Datum des Geschäfts
12.11.2025; UTC+1

f) Ort des Geschäfts
Außerhalb eines Handelsplatzes


14.11.2025 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Sprache: Deutsch















Sprache: Deutsch
Unternehmen: PATRIZIA SE
Fuggerstraße 20
86150 Augsburg
Deutschland
Internet: www.patrizia.ag



 
Ende der Mitteilung EQS News-Service




101828  14.11.2025 CET/CEST





