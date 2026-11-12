PATRIZIA Aktie
WKN DE: PAT1AG / ISIN: DE000PAT1AG3
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12.11.2026 20:19:31
EQS-DD: PATRIZIA SE: First Capital Partner GmbH, Care order for the on-exchange and off-exchange purchase of up to a total of 8,687,276 shares in PATRIZIA SE at a maximum price of EUR 8.20 per ...
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1. Details of the person discharging managerial responsibilities / person closely associated
a) Name
2. Reason for the notification
a) Position / status
b) Initial notification
3. Details of the issuer, emission allowance market participant, auction platform, auctioneer or auction monitor
a) Name
b) LEI
4. Details of the transaction(s)
a) Description of the financial instrument, type of instrument, identification code
b) Nature of the transaction
c) Price(s) and volume(s)
d) Aggregated information
e) Date of the transaction
f) Place of the transaction
12.11.2026 CET/CEST The EQS Distribution Services include Regulatory Announcements, Financial/Corporate News and Press Releases.
|Language:
|English
|Company:
|PATRIZIA SE
|Fuggerstraße 20
|86150 Augsburg
|Germany
|Internet:
|www.patrizia.ag
|LEI Code:
|5299002NZCMF1NIHZ018
|End of News
|EQS News Service
|
107966 12.11.2026 CET/CEST
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